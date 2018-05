Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Leão em choque"

- "Marcelo conforta Jesus"

- "Estrelas ameaçam rescindir"

- "Empréstimo de 15 milhões em risco"

- "Reforço policial na casa dos jogadores"

- "Mulher perturbada mata peregrino"

- "Bispo de Fátima passa a cardeal"

- "Salva pai e irmão de morrerem afogados"

- "Alvor: Acidente fatal com parapente"

- "Menos 10 cêntimos: Hipermercados vendem cada vez mais combustíveis"

- "Internet: Burla de 100 mil euros com Porsche"

- "Manter a linha sem sair de casa: Saiba como preparar o verão"

Jornal de Notícias:

- "Festa, suor e lágrimas: Aves ganha a Taça de Portugal perante um Sporting traumatizado pela semana negra"

- "Belga Thierry Neuville vence Rali de Portugal e passa a liderar o Mundial"

- "Um terço dos municípios só paga a mais de um mês"

- "Mulher mata peregrino e é capturada após embater nas portagens da A23"

- "Igreja: Papa escolhe António Marto para quarto cardeal português"

- "Porto: A história das polémicas na escarpa da Arrábida"

- "Penafiel: Grupo julgado por vender droga junto ao Tribunal"

Público:

- "Saúde: Regulador tem 58 pessoas para fiscalizar 27 mil entidades"

- "Aves faz história no Jamor: Equipa de José Mota conquista a sua primeira Taça de Portugal"

- "Crise absoluta no Sporting: Jogadores saem em lágrimas entre aplausos e assobios dos adeptos"

- "Quem são e o que pensam as minorias no parlamento"

- "Câmara de Castelo Branco contrata empresas de família do presidente"

- "Saúde quer mais hospitais e reutilizar meios médicos"

- "Madrid volta a bloquear um novo governo na Catalunha"

- "Biologia: O que é que o isolamento social faz ao cérebro?"

- "Jean Tirole, Prémio Nobel: 'Ficar com cinco Facebooks diferentes não resolve problema da privacidade'"

- "Moçambique: 'Último desejo de Dhlakama' foi a continuação do processo de paz"

Diário de Notícias:

- "Aves ganha Taça a um Sporting em que crise promete continuar hoje"

- "80% dos pensionistas vão ter um aumento real em 2019"

- "Cova da Moura: Violência Policial: Ministério Público abriu 15 novos inquéritos na Amadora"

- "Vaticano: António Marto passa a ser o quarto cardeal português numa igreja mais global"

- "Centros de Saúde: Lisboa precisa de 70 médicos à avença para assegurar consultas"

- "Petre Roman: 'Morte de Ceausescu era inevitável porque até ao final foi um ditador sanguinário'"

- "João Pina: 'A lógica da Cidade Maravilhosa não devia ser conflito, mas é'"

Jornal i:

- "Tragédia Sporting. A continuação"

- "Desportivo das Aves vence pela primeira vez a Taça de Portugal"

- "Justiça teme que agressores de Alcochete continuem atividade criminosa"

- "20 anos da Expo 98, o acontecimento que mudou Lisboa para sempre"

- "Jerónimo acusa Costa de "estragar o caminho da geringonça"'

- "Entrevista a Vasco Santos, psicanalista e editor: 'Há um racismo dos pobres'"

- "Galp diz que há 20% de hipóteses de haver petróleo no Algarve"

- "Sócrates reúne-se com amigos, lança farpas ao PS e defende o seu governo"

Negócios:

- "Subvenções a privados levam 5% da despesa do Estado"

- "10 ações em que os melhores fundos apostam"

- "OPA dos chineses à EDP dá energia à bolsa de Lisboa"

- "Pasta de papel e energia na mira da Navigator"

- "Desporto: Alívio da dívida não trava pressão no Sporting"

- "Tréguas na guerra comercial entre os EUA e a China"

- "Trabalho: Sindicatos e patrões resistem a fim de contratos em papel"

- "Pedro Oliveira, presidente da BP Portugal e Espanha: 'O carro elétrico nunca poderá ser a solução para baixar emissões'"

Record:

- "Aves-Sporting (2-1): No céu, no inferno: Semana de terror termina em lágrimas"

- "Jorge Jesus: 'Agradeço aos jogadores terem tido capacidade emocional para estarem presentes no Jamor'"

- "JJ cumprimentou todos menos Bruno César"

- "Marta Soares foi à final sem convite do Sporting e confortou técnicos e atletas no hotel"

- "Rescisões e processos disciplinares à vista"

A Bola:

- "Heróis: Sporting foi corajoso e digno após semana terrível"

- "Aves faz história ao ganhar a Taça de Portugal pela primeira vez"

- "'Faltaram-nos ao respeito', José Mota"

- "'Semana começou com filme de terror', Jorge Jesus"

- "Benfica: Castillo chega hoje para assinar"

- "FC Porto: 24 emprestados com futuro em aberto"

O Jogo:

- "imortais: Dois golos de Alexandre Guedes carimbam primeira Taça do Aves"

- "José Mota: 'Viemos para ganhar e ganhámos com mérito'"

- "Jesus: 'Início da semana parecia um filme de terror"

- "FC Porto: Maxi é o próximo a renovar"

- "Benfica: Castillo e Conti estão a chegar"

- "V. Guimarães: Luís Castro assinou"

- "Rali: Neuville ganha em Portugal e lidera Mundial"

Com LUSA.