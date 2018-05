Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Bruno forçado a sair: Ou se demite ou é suspenso de sócio"

- "Justiça procura mandante do crime de Alcochete"

- "Campeões europeus já treinam: Seleção à conquista da Rússia com bombas milionárias"

- "Júlio Pomar 1926-2018: Morreu o autor do retrato de Soares"

- "Salário médio não vai além dos 664Euro"

- "Oficiais de Justiça ficam com roupa apreendida"

- "Solitário com pistola ataca e rouba taxistas"

- "Paciente conta drama: 'Estava no bloco e tive de sair sem cirurgia'"

Jornal de Notícias

:-"Porto, Coimbra e Lisboa vão ter megatribunais"

- "Sporting: 'Fui atacado com uma tocha a 240 graus', Mário Monteiro, preparador físico"

- "Novas regras facilitam acesso ao subsídio de desemprego"

- "Facebook: Zuckerberg pede de novo perdão, agora na Europa"

- "Mirandela: Aldeia defende tradição de crianças a fumar"

- "Júlio Pomar: O adeus aos 92 anos do pintor de uma obra eterna"

- "Benfica: Descobertas toupeiras em três comarcas"

- "Mulher: Nova definição no dicionário após meio milhar de sugestões"

- "Seleção: Preparação do mundial arrancou com 14 jogadores"

- "D. Aves: Federação confirma clube fora das provas da UEFA"

- "F.C. Porto: Explosão de seguidores nas redes depois do título"

- "Porto é o distrito onde mais se morre na estrada"

Diário de Notícias:

- "Lei das rendas: Proposta do PS suspende despejos já em curso"

- "Adeus, Mestre: Júlio Pomar trabalhou quase até ao fim. E agora: 'Descansar, rapazes'"

- "Congresso do PS: Regulação da prostituição à água da torneira na agenda política"

- "Crise do Sporting: Inácio volta ao lugar de onde saiu quando chegou Jorge Jesus"

- "Paula Teixeira da Cruz, ex ministra da Justiça: 'Despenalizar a eutanásia não chega. Morrer é um direito, uma liberdade"

- "Beato e Marvila: A caminho da Expo há mais um bairro inteiro que (se) quer criar"

- "Jorge Silva: 'Há anúncios que são verdadeiras obras-primas da comunicação e da ilustração"

- "Taxa de cesarianas: Bloco de partos do Santa Maria arrisca perder financiamento"

- "Julgamento Cova da Moura: 'Não vi, não ouvi, não disse': A defesa dos PSP nos casos de racismo"

- "Supervisão: No mundo da banca, onde acaba e começa o conflito de interesses?"

- "Lava-Jato: Câmbio, desligo. A elite financeira do Brasil na mira das autoridades"

Jornal i:

- "Júlio Pomar (1926-2018): 'No dia em que não subir ao ateliê é porque estou acabado'"

- "Livro de Mãe de Ronaldo: 'Mère Courage' apaga nome de coautor do livro em França"

- "Sporting: Meia dúzia de jogadores já têm rescisão encaminhada"

- "Supremo não trava extradição de arguido da Lava Jato"

Público:

- "Júlio Pomar (1926-2018): Uma figura mítica da arte portuguesa"

- "Escolas chumbam novos currículos apresentados pelo Governo"

- "Entrevista a António Mota, presidente da Mota-Engil: 'Mercado português vai ser invadido pela construção espanhola'"

- "Zuckerberg foi a Bruxelas pedir desculpa e pouco mais"

- "Entrevista a Júlio Machado Vaz, psiquiatra e sexólogo: ' Não quero chegar a uma sombra do que fui, vegetar"

- "Documentário: Eduardo Lourenço foi filmado a passear na sua própria cabeça"

- "Coimbra: Uma em cada cinco universitárias já sentiu algum tipo de pressão sexual"

- "Manifesto: Ministro junta-se aos cientistas que pedem mais estabilidade para a ciência"

Negócios:

- "Proteção de dados: Só 8% das PME estão preparadas para as novas regras"

- "Entrada da Sonae Retalho em bolsa reservada a institucionais"

- "PSI-20 lidera ganhos entre os principais mercados"

- "MEO deixa Plural fora dos remédios para comprar TVI"

- "Nacala Holdings compra construtora Ramos Catarino"

- "Tribunais: Justiça avança com mega plano de investimento"

- "Trabalho: Patrões recuperam arma na contratação coletiva"

- "Merkel vem a Portugal discutir futuro da Europa"

O Jogo:

- "Almas azuis: Os quatro campeões feitos em casa pelo FC Porto juntos para O Jogo"

- "Boly: 12 milhões em caixa"

- "Sporting: Inácio complica Jesus"

- "Benfica: Castillo já veste vermelho"

- "Braga: Danilo rende um milhão de euros"

- "V. Setúbal: Lito Vidigal chega hoje"

A Bola:

- "Cuidado com ele: Benfica deposita grandes esperanças em Castillo"

- "Inácio de regresso"

- "FC Porto: Sérgio Conceição com mais poderes"

- "Aves: 'Se sair vão ter de pagar muito bem', Alexandre Guedes"

Record:

- "Sporting a ferver: Inácio de volta"

- "Bruno fora do banco"

- "Rogério Alves: 'Pensar no futuro do Sporting e não no de cada um'"

- "CR7 ao lado dos jogadores e de Jesus"

- "Benfica: 'Esta época é passado', Seferovic"

- "FC Porto: Gonçalo Paciência prefere ficar"

- "João Moutinho: 'Estatuto dá mais pressão'"

- "Carlos Pinto: 'Não tinha dinheiro para os cursos"

- "Aves ainda sonha com Europa"

- "V. Guimarães: Luís Castro aposta em Tozé"

- "Futsal: Ricardinho e Falcão no Record Masters Cup"

Com LUSA.