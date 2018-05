Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Luvas de 4 milhões sob suspeita"

- "Queixa contra Bruno de Carvalho: SAD paga mais de 8 milhões por Alan Ruiz mas clube argentino só recebeu 3,9 milhões"

- "Órgãos sociais demissionários pedem reforço policial caso haja Assembleia Geral"

- "Terror em Alcochete: 1335 crimes imputados aos 23 presos"

- "Renato Sanches é prioridade do Benfica"

- "Agrava-se pressão financeira nas reformas da função pública"

- "Descontos dos funcionários só pagam 45 por cento das pensões dos servidores do Estado"

- "PGR investiga Siza: Costa defende ministro amigo"

- "Inquilinos mais velhos salvos de despejos"

- "Paulinho: Jogador do FC Porto acusado de violência"

- "Coimbra: 94% das universitárias alvo de assédio sexual"

Público:

- "Câmaras municipais abateram quase 12 mil cães e gatos num ano"

- "Pedro Siza Vieira: Ministro não responde se criou empresa para esconder património"

- "Feliciano desiste de doutoramento polémico"

- "Proprietários abrem guerra à suspensão de despejos"

- "(Entrevista a Mariana Vieira da Silva) 'Eleições? 'É cedo para dizer se há condições para um novo acordo'"

- "Obituário: Philip Roth, uma obra que ganhou tudo menos o Nobel"

- "Star Wars: Han Solo já não é Harrison Ford. Vamos poder continuar a confiar nele?"

- "Genética: Árvore nacional, o sobreiro tem finalmente o seu genoma descodificado"

Diário de Notícias:

- "Despenalização da eutanásia será decidida pelo PSD"

- "Entrevista ao realizador Ron Howard: 'Para quem nunca viu o Star Wars, este é uma boa porta de entrada'"

- "Crise no Sporting: Jaime Marta Soares já tem requerimento de sócios para destituir Bruno de Carvalho"

- "Pedro Siza Vieira: Costa segura ministro Adjunto, mas admite 'lapso'. Ministério Público vai investigar"

- "Disciplina: PSD muda estatutos para expulsar militantes condenados por corrupção"

- "Discriminação: Tenistas juntam-se a Serena em nome da proteção na maternidade"

- "Congresso no PS: Os desígnios do PS, de Jorge Lacão, além da esquerda e centro, de Pena Pires"

- "Nova lei: proteção de dados arranca amanhã e já levou a fecho de 'startup'"

- "Lisboa Luxury Summit: Aposta na rota do luxo pode render nove mil milhões à economia"

Jornal i:

- "Afinal o 'Museu das Descobertas' vai chamar-se 'A Viagem'"

- "Caso EDP: Juiz manda destruir emails retirados dos processos Marquês e BES"

- "Entrevista ao deputado do PS Ascenso Simões: 'É óbvio que Costa quer a maioria absoluta. E deve pedi-la expressamente'"

- "Quase metade dos jovens entre os 25 e os 34 ainda vivem com os pais"

- "Caso Pedro Siza Vieira: Ministro ainda não registou renúncia de cargo na empresa da mulher"

Jornal de Notícias:

- "Árbitros espiados por toupeiras do Benfica alertados pela justiça"

- "Combustíveis dão nove milhões por dia ao Estado"

- "Acumulação de funções: Ministro Adjunto nas mãos do Tribunal Constitucional"

- "Instituição social suspeita: Alimentos, medicamentos e roupa destinados aos pobres atirados ao lixo"

- "Dados pessoais: O que muda amanhã com as novas regras"

- "Porto: Falta de obras na ponte Luís I assusta quem lá passa"

- "Condução: Prisão para examinadores corruptos"

- "F.C Porto: Bicampeonato e Europa são metas de Iker Casillas"

- "Sporting: Bruno sem medo de enfrentar assembleia"

- "Carreira: Cristiano Ronaldo quer jogar até aos 41 anos"

Negócios:

- "Entrevista a Pedro Nuno Santos: 'Também é Centeno? 'Sou do Partido Socialista'"

- "Alterações ao código laboral ameaçam empresas"

- "Altice garante ter capacidade financeira para pagar a TVI"

- "Bruxelas pede corte adicional de 400 milhões do défice"

- "Governo promete novidades nas reformas antecipadas"

- "Costa segura Siza Vieira"

- "Ações: UBS antecipa ganhos de 10% este ano"

- "Indústria: Nova lei quer estimular negócios do espaço"

Visão:

- "Grande entrevista a Miguel Sousa Tavares: 'As histórias que eu vivi'"

- "José Sócrates em entrevista: 'Não aceito julgamentos morais"

Sábado:

- "Férias exóticas: As melhores propostas para o verão"

- "Dezenas de sugestões de escritores e críticos: As boas compras que pode fazer na Feira do Livro de Lisboa"

- "O que disseram os jogadores do Sporting: O ataque à academia de Alcochete minuto a minuto"

Record:

- "Núcleo duro avança para rescisão: Vários titulares vão mesmo alegar justa causa"

- "Bruno de Carvalho contactou empresários para evitar debandada"

- "40 sócios apresentam participação disciplinar contra o Presidente"

- "Marta Soares quer resposta rápida na reunião de hoje: demite-se ou não?"

- "Sporting: Reforços. Marcelo e Raphinha no plantel"

- "Benfica: João Amaral garantido"

- "FC Porto: Sérgio Conceição: 'Rui Vitória recusou convite para almoçar'"

- "Entrevista: 'Sou louco pelo FC Porto desde pequenino', Jorge Fernandes volta a casa"

- "Liga: João Martins passa a diretor executivo"

A Bola:

- "Jesus quer sair a bem: Admite chegar a acordo com Bruno de Carvalho"

- "Demissão ou AG: Órgãos sociais encostam hoje o presidente à parede"

- "Sá Pinto é hipóteses para o banco"

- "Benfica: Conti chega hoje"

- "FC Porto: Tameze Desejado"

- "'Convidei Rui Vitória para jantar. Não aceitou', Sérgio Conceição"

- "Seleção: 'Vou ao Mundial com justiça', Manuel Fernandes"

- "V. Setúbal: 'Realizei um sonho', Lito Vidigal apresentado"

O Jogo:

- "Champions 2018/19 será para duros: Grau de dificuldade aumenta para o FC Porto na nova Liga dos Campeões"

- "Sporting: Jogadores são só com Inácio"

- "Bruno de Carvalho nomeou um porta-voz"

- "Marta Soares decide hoje se avança para destituição"

- "Acuña pondera rescisão"

- "Benfica: Castillo era 'índio' de claque"

- "Entrevista: José Mota: 'Supertaça é objetivo'"

Com LUSA.