Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Bruno faz chantagem com salário dos jogadores"

- "Direção diz que empréstimo obrigacionista fica em causa"

- "Parte do dinheiro estava destinada ao pagamento de ordenados"

- "Rescisão de Inácio pode custar 450 mil euros aos cofres do clube"

- "Toupeiras do Benfica ameaçam Justiça"

- "Sérgio Conceição renova até 2020"

- "Fernando Santos é o sexto mais bem pago do mundial"

- "Secretário de Estado da Juventude e Desporto: Há mais um governante de Costa a gerir empresa familiar"

- "Mata por vingança oito anos depois"

- "Subsídios de doença pago em menos dias"

- "Contas de Mexia ficam fora da investigação"

- "Pensões levam aumento em agosto"

- "Morgan Freeman acusado de assédio"

Jornal de Notícias:

- "Notícias falsas sobre futebol na Internet chegam a três milhões"

- "Estado abandona famílias com filhos desaparecidos"

- "F.C.Porto segura treinador até 2020, Leões preparam despedida: Sérgio fica, Jesus sai"

- "Sporting: 'Bomba atómica' da destituição de Bruno decidida a 23 de junho"

- "Hospital de S. João: Pais em tribunal pela construção de ala pediátrica"

- "Lamego: Padre espancado diz ter sido vítima de ato 'terrorista'"

- "Congresso do PS: Olhos na maioria e no fantasma de José Sócrates"

- "Ponte de Lima: Festival transforma cidade em capital mundial dos jardins"

Público:

- "Parlamento espera há quatro meses por resposta do ministro Siza Vieira"

- "Trump cancela cimeira com Kim: 'Não é apropriado'"

- "Investigação à EDP impedida de ver contas e impostos de Mexia"

- "Seguradoras deviam apagar dados pessoais mas não o farão"

- "Bruno de Carvalho resiste e enfrenta sócios a 23 de junho"

- "Eutanásia: Sete votos do PSD podem ajudar à aprovação"

- "Biodiversidade: Nas espécies descobertas em 2017 há um orangotango e um marsupial já extinto"

- "Bienal de Veneza: Arquitetos portugueses contra a descrença no edifício público"

Diário de Notícias:

- "IPO de Lisboa não consegue fazer exames a todas as doentes que tiveram cancro"

- "Congresso do PS: Evitar Sócrates e lançar três eleições em 2019"

- "Sporting: Bruno de Carvalho acusa Marta Soares de tentar paralisar o clube e vai impugnar Assembleia Geral"

- "Cimeira cancelada: Resposta da Coreia do Norte a Pence foi a última gota para Trump"

- "Entrevista a Maria Filomena Mónica: 'Depois da Coca-Cola viria a minissaia, a pílula e sabe Deus que mais'"

- "Nos 20 anos do Nobel a Feira do Livro de Lisboa quase esquece Saramago"

Negócios:

- "Nova lei de dados cria perigo de 'phishing'"

- "Constâncio recusa falar sobre dívida no parlamento"

- "Ex-acionista da INAPA condenado por manipulação do mercado"

- "Governo avança com mexidas no banco de horas"

- "Os candidatos à sucessão de Costa que florescem na rosa"

- "Combustíveis: Transportes de passageiros exigem gasóleo profissional"

- "Entrevista a José Soares: 'A forma como trabalhamos não é funcional'"

- "Talento sénior: O que os mais velhos dão às empresas"

O Jornal Económico:

- "CMVM obriga chineses a manter OPA à EDP mesmo que Pequim corte liquidez"

- "Manuel Pinho está prestes a voltar a ser arguido"

- "Sporting vai ter Assembleia Geral decisiva a 23 de junho"

- "Roberta Medina: Investimento do Rock in Rio Lisboa é de 25 milhões de euros"

- "Novo regulamento: Saiba tudo sobre as novas regras de proteção de dados"

- "Entrevista a Luís Filipe Pereira: "Quem cria riqueza em Portugal são os gestores"

- "Malparado: Plataforma recebe 11,2 mil milhões de euros em créditos de 11 grandes devedores"

- "Polémica no Governo: Pedro Siza Vieira sob investigação e em risco de demissão"

- "Investigação: Quando o investimento público vai para casas no Airbnb"

- "O fenómeno das lideranças tóxicas"

- "Futebol: No domingo passado, três referências do futebol mundial anunciaram o fim da carreira nos seus atuais clubes"

Jornal i:

- "Bruno de Carvalho recusa renunciar à presidência do Sporting"

- "O preço de ir de férias em agosto"

- "Fim de vida. Há 20.949 testamentos vitais registados em Portugal"

- "Grande Oriente da Catalunha, independentista, recebe maçons de todo o mundo. França recusa ir"

- "Entrevista a Duarte Cordeiro, n.º2 da Câmara de Lisboa: 'Quando o PS se apoia na direita, o nosso eleitorado afasta-se'"

Record:

- "Sporting: Assembleia para destituir direção marcada para 23 de junho na Altice Arena"

- "Bruno de Carvalho: 'Lançou uma bomba atómica'"

- "Requerimento subscrito por mais de 4 mil sócios"

- "Frederico Varandas assume-se candidato: 'Sei que posso pôr o Sporting muito forte'"

- "Marta Soares: ´É um mentiroso compulsivo´"

- "Conti: 'Benfica é grande'"

- "Castillo ainda não assinou e juntou-se à seleção no Chile"

- "FC Porto: Sérgio Conceição: 'Dar continuidade ao que foi feito'"

- "Belenenses: Carlão é o alvo"

- "Hóquei em patins: Benfica só dá 20 bilhetes ao Sporting"

- "Challenge Park: A grande festa do desporto no Inatel"

A Bola:

- "Crise no Sporting sem solução à vista depois de uma noite que criou mais interrogações"

- "AG a 23 de junho para destituição de Bruno de Carvalho"

- "Assembleia Geral corre o risco de não se realizar se o presidente avançar com impugnação"

- "BdC acusa Marta Soares de lançar 'bomba atómica'"

- "Cenário de eleições até meados de agosto"

- "'Quem quer o bem do Sporting vai estar comigo' - Frederico Varandas"

- "Benfica: Pavón é o novo sonho"

- "Conti chegou ontem: 'Benfica é um clube muito grande'"

- "FC Porto: conceição até 2020"

O Jogo:

- "Sérgio Conceição renova com o FC Porto até 2020"

- "Equipa técnica já entregou relatório de preparação da próxima época"

- "'Confiança do presidente não precisa de papel e caneta'"

- "Dragão recebe Supertaça Europeia em 2020"

- "Sporting: AG terá lugar a 23 de junho"

- "Marta Soares avança com destituição"

- "'BdC recusou tudo', disse presidente da AG"

- "'Atiraram uma bomba atómica', defende Bruno de Carvalho"

- "Frederico Varandas candidata-se"

- "Benfica: Castillo emperrou"

- "Zivkovic e Jovic perto do mundial"

Com LUSA.