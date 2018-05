Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "17 mil médicos e enfermeiros emigram"

- "Costa desafia empresas a pagar melhores salários"

- "Camionistas protestam contra subida do gasóleo"

- "Até 2021: Limitador de velocidade e alcoolímetro obrigatórios"

- "Tabu de CR7 incendeia mercado"

- "Crise no Sporting - Bruno gera reviravolta na vida de Bas Dost"

- "Ponte de Sor - Piloto salvo em queda de avião"

- "Erro da justiça safa pai que viola filho gay"

- "Touro mata idoso na Azambuja"

- "Siza Vieira só sai se tribunal obrigar"

Jornal de Notícias:

- "Carta por pontos tira das estradas 59 automobilistas"

- "Gémeas salvas na barriga da mãe. Hospital de Gaia é o único no país a tratar síndrome de transfusão feto-fetal"

- "Procuradoria elogia ato heroico de fuzileiro que impediu massacre em discoteca"

- "Congresso do PS. Costa quer trazer jovens que saíram do país na crise"

- "Famalicão. Canábis cultivada em estufa com alta tecnologia"

- "PSP alcoolizado envolvido em acidente mortal"

- "Grande prémio JN. Sete dias de festa do ciclismo nas estradas do Norte"

Público:

- "Patrões contam com apoio de Rui Rio para o acordo laboral"

- "Parlamento. António Saraiva, da CIP, acredita que este PSD será 'coerente' e viabilizará acordo"

- "Congresso PS. Costa desafia Concertação a fazer 'grande acordo para novas gerações'"

- "Esquerda. BE e PCP não gostaram do PS a recolher todos os louros da 'geringonça'"

- "Reportagem. A opinião de três católicos a favor da eutanásia"

- "BPN. Banco de Portugal fiscaliza crédito escondido na Parvalorem"

- "Direção do PSD reage com frieza à renúncia de Santana Lopes"

- "Fosso salarial entre mulheres e homens cresce com a idade"

- "Veto a ministro eurocético trava novo governo em Itália"

- "Festival. Beja vai ser durante 17 dias a grande montra da banda desenhada"

Diário de Notícias:

- "Carros novos vão ser mais caros já em setembro"

- "Eutanásia. Do direito à vida ao direito à morte, o que une e separa a opinião de um filósofo, uma advogada e um médico"

- "Congresso PS. Costa lança campanhas de 2019 e trava lutas internas pela sucessão"

- "Reportagem. As coisas muito importantes que ninguém ouviu na Batalha"

- "Emprego. 711 mil obrigados a aceitar contratos a prazo ou formas ainda mais precárias"

- "Itália. Mattarella força governo de iniciativa presidencial"

- "Visita a Ponta Delgada. John Wayne esteve nos Açores em 1963: 'Foi um pé-de-vento naquela cidade'"

- "Monthy Python sempre na moda. Regresso na Netflix, a polémica com Terry Gilliam e a autobiografia de Eric Idle"

Jornal i:

- "Ronaldo muito perto de assinar pelo PSG"

- "Congresso do PS. Pedro Nuno recebeu o batismo da sucessão antes da reforma de Costa"

- "Eutanásia divide PSD. Leia a carta dura de Carlos Pinto, histórico do partido, na hora da despedida"

- "Entrevista explosiva a Paulo Morais, presidente da Frente cívica. "Gostava de ver o património da família Salgado confiscado pelo Estado português"

Negócios:- "Tranquilidade visada no cartel dos seguros"

- "O irritante com Angola passou. Falta ganhar confiança"

- "Fisco e IP em litígio de 1,4 mil milhões"

- "Cativações de Centeno superam 600 milhões"

- "Entrevista Ribau Esteves: 'Descentralização está no mau caminho'"

- "Política. Costa quer salários mais altos com ajuda das empresas"

- "Espanha e Itália arrastam ações do BCP"

O Jogo:

- "Herrera 'forever': mexicano apontado à renovação depois do campeonato do mundo"

- "Sporting: Patrício tem guia de marcha"

- "Benfica: Bruno Gaspar em estudo"

- "Portugal-Tunísia: Santos faz o primeiro exame"

- "Sporting-Braga (1-0): Leoas repetem Taça"

- "Atletismo: Sporting bicampeão europeu"

- "Andebol: Benfica agarrou a Taça"

A Bola:

- "'Fica Ronaldo': Esmagadora reação do madridismo nos festejos da 13.ª Champions"

- "Benfica: Bruno Gaspar desejado"

- "Sporting: 'Eleições agora seria partir com 10 pontos de atraso', Inácio confirma negociações com o Nápoles por Rui Patrício"

- "Sporting: Equipa feminina vence Taça de Portugal"

- "FC Porto: Marega valorizou Euro20 milhões"

- "Seleção: De Braga para a Rússia"

- "Farense e Mafra sobem à Liga 2"

- "Andebol: Benfica conquista Taça de Portugal"

- "Atletismo: Leoas sagram-se campeãs da Europa"

Record:

- "'Jesus não foi suspenso nem levou tau-tau', Bruno de Carvalho esclareceu sócios"

- "Inácio regressa para 'juntar os cacos': 'Falei com os jogadores e gostei do feedback'"

- "Rui Patrício 5 anos no Nápoles por 18 MEuro"

- "Fernando Santos: 'Todos vão estar focados'"

- "Benfica: Lateral da Fiorentina: Bruno Gaspar no radar"

- "Andebol: Águias ficam com a Taça"

- "Belenenses: SAD vai construir estádio"

- "Farense e Mafra estão de volta"

Com LUSA.