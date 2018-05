Hoje nos jornais

Sábado:

- "Universidades: Já não chega só uma licenciatura"

- "Como se radicalizou o português preso por ser de uma célula islâmica"

Visão:

- "Trilhos mágicos para descobrir o país"

- "Fogos: O plano do Governo para que a tragédia não se repita"

- "Consumo: 20 marcas portuguesas sustentáveis que tem mesmo de conhecer"

Correio da Manhã:

- "Ronaldo contrata superespião: Empresa de ex-diretor da secreta faz segurança a CR7"

- "Crise no Sporting: Venda de Patrício ao Nápoles tira força às rescisões"

- "Pensão completa só aos 66 anos e 5 meses em 2019"

- "Aumento da esperança de vida corta 14,5 por cento na reforma"

- "Tribunal perdoa insultos a polícias"

- "Parlamento chumba eutanásia"

- "Dieta detox pode causar queda de cabelo"

- "Acidente mata girafa e deixa órfã de seis meses"

- "Costa mantém impostos para baixar dívida"

- "Cruz Vermelha vende património imobiliário"

Jornal de Notícias:

- "Médicos burlam Estado em pensões de invalidez"

- "Eutanásia chumbada por cinco votos regressa nas próximas eleições"

- "Fundos europeus: Comissão corta 1,6 mil milhões a Portugal"

- "Braga: Avenida João Paulo II é a mais perigosa do distrito"

- "Porto: Matou a murro amigo que o acusou de roubar uns trocos"

- "Ponte pedonal e jardim suspenso por cima da VCI"

- "F.C Porto: Mourinho quer Dalot e oferece 20 milhões"

- "Grande prémio JN: Rafael fugiu para a vitória em Monção"

- "Regaleira: Berço da francesinha fecha portas amanhã"

- "Pagam 150 euros para viver numa garagem"

Diário de Notícias:

- "Empresas alemãs já são o maior empregador em Portugal depois do Estado"

- "Chumbo à eutanásia: Nova votação só depois das eleições. Agora é tempo de debater e debater"

- "Fundos de coesão encolhem 1,6 mil milhões mas portugueses ainda são dos que mais recebem"

- "Violência: A única testemunha era a vítima. E o tribunal anulou prisão de abusador reincidente"

- "Rui Tavares: 'Para o Marquês de Pombal, a política cultural é a política propriamente dita'"

- "Fernando Correia: 'A minha missão é acalmar o Sporting e ajudar o clube a sair desta crise'"

- "Cimeira: Editores de 70 países juntos em Lisboa para debater o jornalismo"

- "Maltratados e sem controlo: Não há solução em Aveiro para cães sem dono"

- "Educação: Professores em greve põem em risco matrículas, férias e constituição de turmas"

- "Histórico - Sulu Sou: o mais jovem deputado de Macau e o primeiro a ser condenado"

- "Crise política assusta investidores: 'Itália não está na mão de mercados', garante Juncker"

Jornal i:

- "Não à eutanásia. Os deputados que chumbaram a lei"

- "Orçamento participativo. Cultura e educação lideram propostas"

- "Deco abre guerra à discriminação dos mais velhos e doentes nos seguros de saúde"

- "Dia da Esclerose Múltipla. País em alerta laranja em nome de oito mil doentes"

- "Empresas. Altice mantém interesse em comprar a Media Capital"

- "Superpoderes da fruta. Como prevenir doenças apenas a comer"

Público:

- "'Crise em Itália prova custos do atraso na reforma do euro'- António Costa"

- "Entrevista - António Costa confia que gestão da dívida deu a Portugal 'tranquilidade' para enfrentar os mercados"

- "Visita: Primeiro-ministro recebe hoje Angela Merkel e elogia a 'forma construtiva' como a chanceler está na União Europeia"

- "Itália: Mercados e UE entram em modo pânico com crise italiana. Liga e 5 Estrelas já preparam as próximas eleições"

- "Eutanásia: Chumbo deixou PSD a respirar de alívio e esquerda a olhar para 2019"

- "Reclusos denunciam pressão do sistema prisional"

- "China inaugura novo ciclo no BCP com Miguel Maya na liderança"

- "Progressos na Guiné Equatorial são 'insuficientes'"

- "Investigação. Gene ligado às enxaquecas ajudou-nos a resistir ao frio"

- "'Uma princesa não fuma' - Saúde lança campanha de choque contra o tabaco"

Negócios:

- "15 anos - A história do que mudou contada em gráficos"

- "Campeões da economia"

- "O outro lado do futebol"

Record:

- "Joe Hart é o alvo: Guarda-redes do Manchester City para suceder ao capitão do Sporting"

- "Sporting: Holdimo interpõe ação especial para destituir administração da SAD"

- "Marta Soares não se demitiu!: Comissão fiscalizadora conhecida hoje"

- "Mourinho leva Dalot"

- "Benfica: Luisão renova depois das férias"

- "Seleção: Bernardo Silva: 'É bom sinal esperarem muito de nós'"

- "Fernando Gomes entregou casas reconstruídas pela FPF"

- "Arbitragem: Soares Dias na elite da UEFA"

A Bola:

- "Dalot 5 anos no Manchester United: Negócio fechado por 24 milhões de euros"

- "Sporting: Jesus encostado à parede"

- "Marco Silva quer William"

- "Águias tentam baixar preço de Bruno Gaspar"

- "Seleção: O ex-central que tinha o destino traçado"

- "Dragão agita-se com o futuro pós-Pinto da Costa"

O Jogo:

- "Mourinho leva Dalot: Lateral não quis ouvir última proposta de renovação do FC Porto"

- "FC Porto: De Paul é objetivo caro"

- "Sporting: Nove milhões para Jesus"

- "Holdimo avança com ação para destituição da SAD"

- "Benfica: Dortmund tenta desviar Grimaldo"

- "V. Guimarães: Luís Castro pede reforços"

- "Braga: Guerreiros fintam os tubarões"

- "Luís Freitas Lobo apresenta a seleção do México"

Com LUSA.