Hoje nos jornais

Diário de Notícias:

- "Aeroporto esgotado: até já há filas para sair"

- "Merkel e Costa: Entre o investimento da Bosch e o passeio à beira-Douro"

- "Mulheres dominam mas continuam a ganhar muito menos do que os homens"

- "Concertação social: Estágios afinal vão contar para o período experimental"

- "Chumbo da eutanásia evitou guerra contra Rui Rio no PSD"

- "Chuva e menos carros fizeram abrandar o crescimento"

- "Morte de jornalista russo foi uma encenação da Ucrânia"

- "Sporting: Dúvidas de Ancelotti deixam Patrício na rota do Wolves"

- "Cabaret Maxime: Bruno de Almeida e Michael Imperioli desvendam filme do bairro alto"

- "Cimeira em Lisboa - Verdade, poder e dinheiro: os desafios do jornalismo em debate"

Jornal de Notícias:

- "PJ investiga aliciamento em nome do Benfica"

- "Grande prémio JN: Leão russo veste amarela"

- "Serviços dos hospitais em risco com lei das 35 horas"

- "Merkel apela a aposta nas tecnologias"

- "Entrevista José Manuel Fernandes, deputado europeu: 'Portugal deve opor-se ao corte nos fundos"

- "Incêndios: Área de mata limpa triplica mas há atrasos"

- "Hospital S. João: Verba para obras em pediatria continua cativada"

- "Concertação: Patrões e UGT selam acordo sem a CGTP"

- "Lamego: Justiça considera tragédia em pirotecnia um acidente"

Jornal i:

- "PSD vítima da Eutanásia"

- "Incêndios. Autarquias não conseguem limpar todos os terrenos"

- "Parceiros sociais chegam a acordo sobre alterações à lei laboral"

- "Entrevista à pintora Lita Cabellut: 'Quando gostava das pessoas vendia os quadros por quase nada'"

- "Amanhã festeja-se o Dia Mundial da Criança"

Público:

- "Inspetor do caso Sócrates propõe nova polícia tributária"

- "Merkel em Portugal: O bom aluno já é um exemplo na Europa"

- "Itália: Só Salvini ganha no meio do terramoto político"

- "Espanha: Bascos têm a chave que decide o futuro de Rajoy"

- "Trabalho: acordo com patrões parte 'geringonça'"

- "Há 96 mil candidaturas para 3500 vagas nas escolas"

- "Fisco cede e aceita IVA a 6% na limpeza das florestas"

- "Só 28 em 2.000 juízes foram castigados no ano passado"

Correio da Manhã:

- "Benfica suspeito de subornar jogadores"

- "Centeno garante novo banco a todo o custo"

- "Realizador paga 5 mil euros a inspetor tributário"

- "Impostos atingem 52% da conta da luz. Rendas da energia custam um terço da fatura elétrica"

- "Ameaça islâmica. Massacre em Moçambique"

- "Cria de girafa preocupa zoo. Animal perdeu a mãe"

- "Greve de professores deixa o ano letivo em risco"

- "Consultorias ganham com novos hospitais"

- "Pena máxima para assassina de padrinho"

- "Craque tem de pagar até ao dia 15 de junho. Fisco espanhol exige 28 milhões a Ronaldo"

- "Atores assumem relação. Mikaela Lupu e Nuno Lopes"

Record

- "Lamaçal. Marítimo-Benfica de 2015/16 sob suspeita"

- "FC Porto. Sem proposta de renovação. Dalot recusa traição"

- "Jimenez. Empréstimo é hipótese"

- "Samaris pode sair a custo zero"

- "Fisioterapeutas todos afastados. Limpeza em Alcochete"

Jogo

- "Veneno na relva"

- "FC Porto. Felipe a sete chaves"

- "Sporting. 'Gerou-se a histeria coletiva' - Luis Roque"

- "V. Guimarães. Central Domingos Duarte no radar"

- "Joao Amaral, reforço do Benfica, sente-se bem nos grandes palcos"

A Bola

- "Suspeita de aliciamento"

- "Sporting. Holdimo recorre aos tribunais"

- "FC Porto. Marcano assina pela Roma"

- "Seleção. Guedes não larga a 'mota'"

Com LUSA.