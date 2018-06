Hoje nos jornais

O Jornal Económico:

- "Portugal já tem setores onde metade dos empregos são precários"

- " (Álvaro) Sobrinho dá entrada com ação para destituir Bruno de Carvalho"

- "FMI diz que passos para reduzir malparado são 'insuficientes'"

- "Altice já desistiu de comprar Media Capital, depois do chumbo da AdC"

- "Raize entregou pedido à Euronext para entrar em bolsa"

- "As respostas do ensino superior aos desafios do mercado"

- "Apollo está a negociar compra de 277 edifícios à seguradora Fidelidade"

Correio da Manhã:

- "CGD perde 24,5 milhões em acordo com Vieira"

- "'Páras' atacados por terroristas"

- "Sporting: Bruno trava negócio de 18 milhões de euros"

- "Rui Patrício avança para rescisão"

- "César Boaventura implicado no caso Rio Ave-Benfica"

- "Seleção na Rússia custa 6 milhões"

- "Médio do Ajax: Zyech pode voar para a Luz"

- "Dragão reforça eixo da defesa"

- "Salários penhorados: Agente de execução desvia 641 mil euros"

- "Lei do Trabalho: PSD admite luz verde a propostas do Governo"

Jornal de Notícias:

- "PJ investiga corrupção em oito jogos da Liga"

- "A língua como ativo estratégico"

- "Paredes: Tentou matar a mulher e os dois filhos em casa com gás"

- "Espanha: Moção de censura socialista faz cair Rajoy"

- "Óbito: Morreu o sacerdote e jornalista Rui Osório"

- "Grande prémio JN: Mestre vence em Valongo e agarra a amarela"

Diário de Notícias:

- "Bruxelas cria fundo de pensões privadas após pressão da BlackRock"

- "Ainda há estradas, ferrovias e terrenos por limpar: Empresas rejeitam responsabilidade"

- "Companhias preveem maior investimento imobiliário de sempre no país"

- "Pela América do Tio Silva - O sonho americano de Batista S. Vieira"

- "Supremo vai avaliar sigilo em inquéritos parlamentares"

- "Crise em Espanha: Sánchez à beira do poder e Rajoy só pode travá-lo caso se demita"

- "Râguebi - Chester Williams: 'Mandela pediria a Trump para fazer a paz'"

- "Chico Buarque - À descoberta do que o mestre traz a Lisboa e ao Porto"

- "Joana Ribeiro: 'Foi inesquecível trabalhar com Terry Gilliam. Isso já ninguém me tira'"

Jornal i:

- "Tudo sobre a depressão. Um milhão de portugueses sofrem da doença"

- "Entrevista a Fernando Correia, novo porta-voz do Bruno de Carvalho. 'Tento que o Presidente não fale e que presida às coisas que tem de presidir'"

- "Geringonça à espanhola derruba governo de Madrid"

- "Brigitte Nielsen está grávida do quinto filho aos 54 anos"

Público:

- "OPA sobre a EDP deixa chineses da REN na mira do regulador"

- "Fim de linha para Rajoy: Bascos põem Sánchez no poder em Espanha"

- "Itália: Liga e 5 Estrelas fecham novo acordo de governo"

- "Trump dá o primeiro tiro na nova guerra comercial global"

- "Caso IURD lança debate sobre retiradas 'abusivas' de crianças"

- "Coreia do Norte: O embaixador que foi o nosso homem em Pyongyang"

- "Zidane sai de Madrid como um treinador de feitos 'galácticos'"

Negócios:

- "Alfredo Cuevas, chefe de missão do FMI em Portugal: 'Onde se pode poupar é nos salários da função pública'"

- "Álvaro Santos Pereira, economista-chefe interno da OCDE: 'Política orçamental de Centeno não é despesista'"

- "Lucro da ANA cresceu 13 vezes em quatro anos"

- "Trump avança com guerra comercial à União Europeia"

- "Entrevista a Joana Vasconcelos: 'Não é que não seja compreendida, não sou é parte da estética vigente'"

- "Miguel Maya disponível para pagar dividendos no BCP"

- "Rajoy de saída em Espanha e Conte de regresso em Itália"

- "PSD deverá viabilizar acordo sobre legislação laboral no Parlamento"

O Jogo:

- "Dragão despede a troika: Cumprimento do acordo com a UEFA está assegurado para 2018/19 e tem fim marcado para daqui a um ano"

- "Benfica: Gonçalves contra-ataca em tribunal"

- "Sporting: 'Alguns pensam em sair', Schelotto falou com ex-colegas após ataque à Academia"

- "Lyon corre por Palhinha"

- "Bétis quer levar Battaglia"

- "Marco Silva no Everton"

A Bola:

- "Benfica negoceia Guilavogui: Francês do Wolfsburg já esteve na Luz e no Seixal"

- "Benfica: Ferreyra mais perto"

- "Bruno falhou o 'tiro': Direção 'nomeia' nova Mesa da Assembleia e anuncia cancelamento da AG""

- "Inglaterra: Marco Silva no Everton 'para ganhar'"

- "Espanha: Saída de Zidane surpreendeu todos"

- "FC Porto: Michel Machado interessa"

Record:

-" Bruno impede saída de Patrício: Sporting e guarda-redes tinham acordo com o Wolverhampton"

- "Sporting: Médicos demitem-se em bloco"

- "Direção marca eleições para mesa da AG e Conselho Fiscal (dia 21/07) e 'desconvoca' Assembleia destituitiva"

- "Benfica: Negócio Castillo em risco"

- "Fernando Gomes e os indícios de corrupção: 'Autoridades é que têm meios para fazer investigações'"

- "FC Porto: Dalot rende 22,5 MEuro a pronto"

- "Santa Clara: João Henriques é o treinador"

- "Ronaldo destroçado com abandono de Zidane"

Com LUSA.