Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Alerta para créditos falsos na Net: Banco de Portugal aconselha lista oficial"

- "Santa Maria da Feira: Piloto provoca pânico com 'héli' de fogos"

- "Tribunal de Contas: Gestores públicos pagam 3,1 milhões"

- "Ronaldo junta-se hoje à seleção"

- "Jesus desconfia de Bruno e atrasa saída"

- "Administrador da SAD desmente presidente no caso Patrício"

- "PSP vigia casa e família de guarda-redes após rescisão"

- "Campeões de Hóquei arrasados em mensagem"

- "FC Porto: Alex Telles cobiçado em Inglaterra"

- "Benfica: Tubarões europeus lutam por Rúben Dias"

- "Ourique: Colisão brutal mata condutor e fere criança de oito anos"

- "Polícia de elite em força nas zonas turísticas"

- "Lisboa: Editora denuncia racismo da Feira do Livro"

- "Médicos avisam para milagres no sexo"

Público:

- "Governo cancelou duas barragens que podiam abastecer o interior"

- "Venezuela: Presos políticos libertados denunciam 'distorção da verdade'"

- "Faltam mais de 530 anestesistas no Serviço Nacional de Saúde"

- "Em cada três compras online há uma que dá problemas"

- "PS reduziu as despesas e teve saldo positivo de 723 mil euros"

- "Só falta mesmo assinar para que Jesus deixe o Sporting"

- "Ensino: Novo portal vai ajudar alunos a escolher um futuro"

- "Blue Azores: Exploração do mar em volta do Corvo e das Flores dará origem a documentário"

- "EUA - NRA: Como os assassínios de 1968 deram poder ao lobby das armas"

Diário de Notícias:

- "Algarve paga quase o dobro acima da lei para garantir médicos"

- "Jesus quer assinar com sauditas antes de negociar rescisão com o Sporting"

- "Motociclismo: Miguel Oliveira: Aceleração final vale o primeiro triunfo do ano"

- "Calçado: Exportações caem 5% no pior arranque desde 2009"

- "Alterações no direito sucessório: Deputados do PS alertam para 'consequências sociais indesejáveis'"

- "Pragas urbanas aumentam: Só em Lisboa há seis milhões de ratos"

- "Peão condenado por homicídio ao atravessar a rua e provocar acidente"

- "Marta Pereira da Costa: A guitarrista portuguesa em palco aconchegada por mornas e outros sons tropicais"

Jornal i:

- "Alerta de atentado em Serralves"

- "Cerca de 15 colégios com contrato de associação em risco de encerrar"

- "Média. Títulos do antigo jornal 'Diário Económico' levados a leilão"

- "Sporting. Jesus a caminho da Arábia Saudita"

- "Douglas Murry: 'Se estiver certo, o nosso continente está lixado'"

- "Portefólio. As cerejas do Fundão já estão na mesa"

Jornal de Notícias:

- "Negócio do sexo em casa está a aumentar"

- "Governo reduz 30% nas portagens das ex-SCUT mas só para camiões"

- "Aldeias já têm 450 oficiais atentos à chegada do fogo"

- "Comboios param e não há serviços mínimos"

- "Combustíveis: Encher o depósito custa-nos duas vezes mais"

- "Chico Buarque - Samba, amor e poesia nos Coliseus"

- "Futsal: Batalha entre adeptos do Benfica e do Braga"

- "Motociclismo: Miguel Oliveira acelera para a vitória na última volta"

- "Carvalho repete amarela: Corredor da W52/F.C. Porto vence Grande Prémio JN"

Negócios:

- "Banif entra em processo de liquidação"

- "Economia. Incerteza externa aumenta pressão sobre Portugal"

- "Dívida da Saúde a fornecedores está a baixar"

- "Os desafios no caminho de Pedro Sánchez"

- "Investidor privado. O onze das ações para ganhar no Mundial"

- "Hélder Rosalino. Administrador do Banco de Portugal. 'Contas bancárias passam a ser uma matéria-prima'"

- "Sondagem. Maioria prefere comprar casa a arrendar"

Record:

- "Ferreyra chega hoje: Dois novos pontas-de-lança certos na Luz"

- "Castillo confirmado"- "Sporting: 7 milhões limpos para Jesus: Proposta milionária da Arábia Saudita"

- "Manifestações esta noite em Alvalade"- "Rui Patrício rendia 18 milhões a pronto"

- "Sporting reconheceu dívida por Adrien"

- "Motociclismo: Vitória no GP Itália em Moto2: Bravo Miguel!

- "Seleção: Ronaldo está de volta"- "FC Porto: Herrera intocável"

O Jogo:

- "Solução Layún: Sevilha não aciona cláusula de compra e futuro do lateral volta a passar pelo FC Porto"

- "FC Porto: Mikel disponível para a pré-época!

- "Moto2: Oliveira faz história em Itália"

- "Sporting: Propostas para sair a bem"

- "Jesus negociou saída com Inácio"

- "Benfica: Ferreyra vai ganhar mais 700 mil Euro do que Jonas"

- "Seleção: Ronaldo chega hoje e defronta a Argélia"

A Bola:

- "14 milhões à espera de Jesus: Rescisão com o Sporting avança, tal como o novo contrato com o Al-Hilal"

- "Motociclismo: Bravo Miguel: português vence Grande Prémio de Itália em Moto2"

- "'Penso terminar a carreira no Benfica', David Luiz gostava de voltar"

- "Benfica: Ferreyra chega hoje"

- "FC Porto: Contactos por Tamèze"

- "Seleção: Dia de Ronaldo"

- "Basquetebol: Águias e dragões vão à 'negra'"

Com LUSA.