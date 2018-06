Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Professores declaram guerra ao Governo: Ministro recusa validar contagem do tempo de serviço congelado"

- "Manifestação em Alvalade: Lenços brancos contra Bruno"

- "Sporting usa Machado para atacar Benfica"- "Seleção tem nove trintões"

- "Facebook partilha dados íntimos"- "Rio quer dar mais de 10 mil Euro por filho"

- "Golpe em Braga: Roubo milionário em três minutos"

- "Vila Franca de Xira: Espancam polícia à frente das filhas"

- "Tolerância de 30 dias nas multas por atraso na declaração do IRS"

- "Frank Carlucci 1930-2018: O embaixador americano que travou o PREC"

Público:

- "'Geringonça' deixa professores sozinhos em guerra com o Governo"

- "Merkel dá resposta tímida a Macron na reforma da zona euro"

- "Caixa Geral de Depósitos avança para fecho de mais 75 balcões este mês"

- "Governo quer penalizar contratos a termo no Estado"

- "Rui Rio impõe plano de austeridade na gestão do PSD"

- "Sporting: Chuva de processos tenta garantir assembleia livre"

- "Mark Zuckerberg: Novo abuso de privacidade afeta imagem do Facebook"

- "Frank Carlucci: Morreu um dos 'grandes vultos' estrangeiros da Revolução de Abril"

Diário de Notícias:

- "Mais poluição, custos e dependência: Seca de 2017 é um alerta energético"

- "João Lourenço [Notes:Presidente angolano] : Na Europa a pensar no lugar de Angola em África"

- "Natalidade: PSD quer pagar 10 mil euros por cada filho a todos os portugueses"

- "Provas de aferição: 45% dos alunos não localizam Portugal no mapa da Europa"

- "Conversa com Luís Sepúlveda [Notes:romancista chileno] : 'Nem todos os jovens são estúpidos'"

- "Entrevista a Mae Jemison: 'Fui a primeira mulher de cor a ir ao Espaço'"

- "Julgamento Cova da Moura: 'Estive várias vezes para entregar carteira e farda', diz PSP"

- "Vendas caíram mais de 7%: Portugueses compram cada vez menos carros a gasóleo"

- "1930-2018: Morreu Frank Carlucci 'um segundo discreto e eficaz'"

- "Crise no Sporting: Duas providências cautelares para fazer cair Bruno de Carvalho"

Jornal i:

- "Ajudas aos bancos nos últimos dez anos custaram o equivalente a 23 Pontes Vasco da Gama"

- "Quer ter mais saúde? Afaste-se do telemóvel"

- "Morreu Frank Carlucci, o agente americano no Portugal revolucionário"

- "Ensino: Início do próximo ano letivo está em risco"

- "'Uma política para a infância': Rui Rio quer oferecer 10 mil euros por cada criança"

- "Amiga de Rosalina garante que pagamentos a Duarte Lima não eram honorários"

- "Costa quer que portugueses façam exercício para poupar no Serviço Nacional de Saúde"

- "Sporting: Notáveis na manifestação contra Bruno de Carvalho"

Jornal de Notícias:

- "Alunos do 1.º ciclo não conseguem saltar à corda"

- "Estado encaixa três milhões com quadros de Miró"

- "Pais acusam F.C Penafiel de deixar jogadores à fome"

- "Notas e exames em risco com greve dos professores"

- "F.C Porto: Defesa do Palmeiras João Pedro a caminho do dragão"

- "Sporting: Manifestação contra o presidente junta 700 adeptos"

- "Belenenses: Clube arrisca despromoção por falha nas contas"

- "Braga: Assalto de três minutos rende 300 mil euros em ouro"

- "Feira: Piloto suspenso por fazer acrobacias para agradar o filho"

Negócios:

- "Inspeção vai controlar banco de horas"

- "José Avillez compra cinco restaurantes no Porto"

- "Liberty Portugal passa a sucursal e é absolvida por Espanha"

- "Coligação de rejeição: O que une e separa Costa e Sanchez"

- "Ordem dos Contabilistas corta 30% nos salários"

- "Autoridade do Trabalho chamada quando estiverem em causa menos de 10 trabalhadores"

- "O que muda na legislação da duração dos contratos à taxa de rotatividade"

- "Frank Carlucci (1930-2018): O embaixador que fica na história da democracia"

- "Incêndios: Estudo sobre meios de combate conhecido no final do verão"

- "Combustíveis: ANTRAM nega acordo de princípio com o Governo"

O Jogo:

- "João Pedro chega para assinar: lateral-direito do Palmeiras já viajou para Portugal e faz hoje exames"

- "'Não é preciso gastar o que já se vendeu', Pinto da Costa garante reforços a Sérgio Conceição, mas sem loucuras"

- "Sporting: Assédio abre nova frente de guerra"

- "Benfica: Ferreyra já está em Lisboa"

- "Castillo oficializado: 'Deixo a vida em campo'"

- "V. Guimarães: Afonso Figueiredo e Rodrigo na mira"

- "Seleção: João Moutinho sobre a chegada de Ronaldo ao estádio: 'CR7 acrescenta qualidade'"

A Bola:

- "Acuña vai rescindir: Carta de desvinculação chega esta semana"

- "'Basta, Bruno!', Centenas de adeptos juntaram-se ontem em Alvalade a pedir a demissão do presidente"

- "Benfica: 'Estou muito feliz', Ferreyra já está em Lisboa"

- "FC Porto: João Pedro por cinco épocas"

- "FC Porto: Cazares (Atl. Mineiro) está no radar"

- "'Vamos continuar a contratar', Pinto da Costa"- "Ronaldo está no ponto"

Record:

- "'Quero sair', Battaglia assume"- "Sporting rejeita proposta de 25 milhões por Gelson"

- "Jesus viaja hoje para a Arábia: negoceia com o Al Hilal mas ainda não rescindiu"

- "Adeptos exigem demissão de Bruno de Carvalho"

- "Já entraram duas providências cautelares para reverter atos de BdC"

- "Pedida suspensão preventiva do presidente"- "Sporting e Benfica em nova guerra: Leões queixam-se de assédio a jogadores e águias de difamação"

- "Ferreyra chegou: 'Sinto-me muito feliz'"

- "FC Porto: João Pedro vai ser reforço"- "Seleção: Bola para Ronaldo!"

- "Marco Silva, apresentado no Everton: 'Não venho para um, dois ou três anos. Venho para mais'"

Com LUSA.