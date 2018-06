Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Greve dos professores atinge 360 mil alunos: Exames em risco com protesto"

- "Segurança Social: pedidos de reforma seguidos pela net"

- "Seixal: Cadastrado viola mais sete meninas"

- "Transferências para grandes pagam suborno de jogadores"

- "Contrato das Arábias: 800 euros limpos à hora para Jesus"

- "Governo quer travar abuso nos benefícios"

- "Na saúde: Negócio de 14 milhões sem vistos do tribunal"

- "Em Espanha: Choque frontal mata camionista português"

- "Mundial: Ronaldo falta à festa do primeiro aniversário dos gémeos"

- "Atletas do FC Porto e Benfica envolvidos em escândalo com prostitutas"

Jornal de Notícias:

- "PJ faz buscas no Benfica por suspeita de fraude fiscal e branqueamento"

- "Estrangeiros renascem nas cinzas"

- "Contrafação destrói 16 mil empregos todos os anos"

- "Depois da vaca voadora, vem o robô Lola"

- "Vitória de Guimarães - Clube e jogadores desistem de queixa contra adeptos"

- "Arábia Saudita - Jorge Jesus vai ganhar sete milhões por época"- "Lisboa: negócio da Feira Popular pode custar 300 milhões à Câmara"

Público:

- "Preenchimento automático do IRS alargado a apoios familiares"

- "Função Pública - Sindicatos ensaiam frente comum para pressionar Governo"

- "Centros de inspeção sem fiscalização por falta de viaturas"

- "PSD faz desaparecer as setas do símbolo do partido"

- "Imunoterapia salvou mulher com cancro da mama"

- "'Ficarmos nesta indefinição na PMA será uma tragédia' - Entrevista ao Presidente do Conselho de Procriação Medicamente Assistida"

- "'Super Bock mantém compromisso com o Sporting'"

- "Feminismo: Nunca mais veremos a miss América de biquíni"

Diário de Notícias:

- "Portugal entre os países que vão perder mais população"

- "Especialistas do PSD avisam: Subsídios não chegam para termos mais filhos"

- "Carreiras - Quem tem razão na luta dos professores? Os juristas dividem-se"

- "Emprego - Estado voltou a contratar. Só nas autarquias há mais sete mil"

- "Simplex - Conheça Lola, a robô que vai ajudar na Loja do Cidadão"

- "Espanha - Os homens e as mulheres que apoiam Pedro Sánchez"

- "Jorge Jesus confirmado no Al-Hilal"

- "Terceira providência cautelar contra Bruno de Carvalho dá entrada hoje"

- "Álvaro Domingues: 'A lei diz que há uma divisão nítida entre rural e urbano. É uma tontice'"

Jornal i:

- "Divórcio de Costa com os professores põe em causa maioria absoluta"

- "Entrevista ao diretor geral da Organização Mundial da Saúde: 'Portugal tem um dos poucos bons sistemas de saúde do mundo"

- "Entrevista a Catherine Nixey, autora do livro 'A Chegada das Trevas': 'Os cristãos não gostavam da nudez e tinham medo do sexo'"

- "Governo avança com novas medidas Simplex - Graça Fonseca: 'Vai ser possível fazer o ponto da situação de um pedido de reforma online'"

- "Espanha. Sánchez escolhe sete mulheres e três homens para o Governo"

- "Caçadores promovem acampamento para ensinarem crianças a caçar"

- "César Maurício Velásquez: 'Ronaldo não tem tatuagens para poder dar sangue'"

Negócios:

- "Grupo belga investe 200 milhões em lares de idosos"

- "Governo vai criar 'rede especial' para exportadores"

- "Energia - Governo diz que faltam documentos para avaliar rendas excessivas"

- "CTG alicia EDP com eólicas chinesas e dividendos"

- "Contratos feitos até à nova lei laboral escapam aos limites"

- "Tecnologia - Outsystems é o 'novo unicórnio' português"

- "Perfil - José Avillez, o chefe com apetite por restaurantes"

- "Industria - Contrafação causa prejuízos de mil milhões"

- "A ajuda da Amazon ao retalho alimentar - Digitalização e vendas podem acelerar"

A Bola:

- "É oficial. Jesus sai de cena: Rescinde e vai para a Arábia Saudita ganhar Euro7 milhões por ano"

- "Gelson pondera avançar para a rescisão"

- "'Decisões de Bruno de Carvalho são um atentado à lei', Jaime Marta Soares"

- "Benfica: Wolfsburg disposto a negociar Guilovogui"

- "Aposta total a pensar na Champions"

- "FC Porto: João Pedro é o primeiro reforço para 2018/19"

- "Seleção: 'Rui Patrício merece respeito e carinho', primeiro-ministro António Costa"

O Jogo:

- "Potência à direita por quatro milhões: Perfil de João Pedro, sucessor de Ricardo na defesa do FC Porto"

- "'Everton é o projeto certo', Marco Silva"

- "Sporting: SAD trava vendas até ao dia 14"

- "Jesus assinou pelo Al-Hilal"

- "Benfica: Pressão para ter Lema"

- "Mexicanos em apuros: Herrera, Jiménez e Corona fotografados em noitadas com dezenas de prostitutas"

Record:

- "'E urgente devolver o poder aos sócios', Frederico Varandas a primeira grande entrevista ao candidato"

- "Benfica: Castillo: 'Chego no meu melhor momento'"

- "FC Porto: João Pedro assina por 5 épocas"

- "Escândalo no México: Herrera, Jiménez e Corona em 'fiesta caliente'"

- "Seleção: António Costa defende guarda-redes: 'Patrício é marca extraordinária'"

- "Marco Silva: 'Estou muito feliz'"

- "Marta Soares confirma AG para dia 23: 'Não somos uma república das bananas'"

- "Adeus a Jesus, Scolari é hipótese"

Com LUSA.