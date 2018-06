Hoje nos jornais

O Jornal Económico:

- "Chineses querem ter 60% da EDP e prometem colocar o restante em bolsa"

- "Carlos Rodrigues passa a 'chairman' e prepara sucessão no Big"

- "'Gostava que as cotadas portuguesas não pagassem dividendos', Diogo Santos Teixeira, CEO da gestora de fundos Optimize"

- "Crise no Sporting: Jaime Marta Soares garante à CMTV que continua em funções"

- "Mota-Engil vai ter novos parceiros chineses na EGF e na SUMA"

- "'Portela deve alargar funcionamento durante a noite', Jorge Rebelo de Almeida"

- "Caixa Geral de Depósitos: Cajamar na corrida à compra do banco CGD em Espanha"

Correio da Manhã:

- "Combustíveis engordam lucros das bombas"

- "Portugal-Argélia (3-0): Prontos para a Rússia"

- "Mais 4 detidos: Mendes é o cabecilha do ataque a Alcochete"

- "Amiga do juiz Rui Rangel mantém cargo no Estado"

- "Mata filho no quintal a tiro de caçadeira"

- "Autópsia a padre adensa mistério"

- "CM revela lista dos hospitais com mais queixas"

- "Ciência garante: Tempo ideal para relação sexual é meia hora"

Jornal de Notícias:

- "Estudantes já pagam mais de 500 euros por quarto"

- "Autoridades procuram identificar no Benfica responsáveis por fraude e branqueamento"

- "Crescer em duas casas - Modelo de residência alternada está a aumentar nos casais separados com filhos"

- "Clima: Primavera está fria e cinzenta por causa de uma depressão"

- "Matosinhos - Traineira encalhou na praia devido a problema na hélice"

- "Saúde: Metade das queixas tem origem em Lisboa"

- "Sporting - Scolari é o quarto técnico a dar nega a Bruno"

- "Mário Machado na corrida à liderança da Juve Leo"

- "Guedes com nota máxima no último teste da seleção"

Diário de Notícias:

- "Seleção Nacional: Bons indicadores na vitória frente à Argélia com 'bis' de Gonçalo Guedes"

- "Azerbaijão é o novo destino para os médicos portugueses"

- "Germano Almeida: 'Sou um bestseller que vende mil livros em dois anos'"

- "Demografia: Ministério da Administração Interna admite mais imigrantes por 'razões humanitárias'"

- "Pela América do Tio Silva: Van Grichen, o treinador que faz das tenistas estrelas"

- "Fiscalização: Tribunal de Contas só vetou 2,6% dos pedidos de despesa em 2017"

- "Entrevista à escritora Catherine Nixey: 'A estátua de Atena atacada pelo Daesh foi vandalizada por cristãos em 385'"

- "Combustíveis: Imposto sobre o gasóleo subiu 56% desde a liberalização"

- "Sporting: Fernando Mendes só foi detido agora para investigação ter mais pistas"

Público:

- "Multas a partidos em risco de prescrever"

- "Novo Banco passa gestão de imóveis para os novos donos"

- "Nas ilhas há mais jovens, mas com menos poder de compra"

- "Portugal, o país dos arquitetos"

- "Mundial 2018 - Uma vitória para moralizar antes da viagem para a Rússia"

- "França - Macron marcha contra as 'fake news' e põe jornalistas em xeque"

- "Cimeira - Num G7 de ataque a Trump, a Europa hesita em usar todas as armas"

Jornal i:

- "Grande entrevista ao cirurgião Manuel Antunes, que abandonará o hospital de Coimbra em julho: "Quando era estudante de medicina pensava que se tocássemos no coração, o doente morria"

- "Viagem ao interior do país"

- "Caso Rangel. A pasta cinza, os emails e o telemóvel: as últimas buscas da PJ"

- "Cada vez mais incomodado, Jerónimo teme mudança de rumo do governo"

- "Chico Buarque. Depois do Porto, foi a vez de Lisboa se desforrar da longa ausência do cantor"

- "Sporting. Terrorismo permitiu operação e buscas fora de hora"

Negócios:

- "Portugal campeão vale 120 milhões para os patrocinadores"

- "Contratos verbais chegam às lojas e cafés"

- "Cartão Universo acumula prejuízos de 15 milhões"

- "Energia: Mexia deverá pedir hoje mais pela EDP"

- "Mutualismo: Finanças vão vigiar Montepio até 2030"

- "Função Pública: Verba para progressões está toda por usar"

- "Bolsa: Tecnológicas com margem para fixar novos recordes"

- "Entrevista a José Mário Branco: 'As canções são como os filhos, é preciso libertá-las"

- "Humberto Delgado: O general que assustou o Estado Novo"

A Bola:

- "Scolari dá nega a Bruno: Brasileiro recusa convite do Sporting"

- "Rui Patrício e Podence não voltam atrás"

- "Sporting: Bruno Gaspar chega por Euro4,5 milhões"

- "Sporting: Providências entraram ontem no tribunal"

- "Seleção nacional: Guedes sai na frente"

- "Benfica: Como as águias seduziram Ferreyra"

- "FC Porto: 'Vou honrar esta camisola', João Pedro confirmado como reforço até 2023"

- "V. Setúbal: Salários em atraso chegam à Liga"

Record:

- "Portugal-Argélia (3-0): Guedes à frente: Bisa e ganha lugar ao lado de CR7"

- "FC Porto: João Pedro custa 4 milhões"

- "Sporting: Bruno Gaspar entra por 5 MEuro"

- "Piccini perto de sair por 15 MEuro"

- "Scolari confirma, mas declina convite"

- "Estatutos obrigam BdC a apresentar orçamento a Marta Soares"

- "Cabecilhas da invasão a Alcochete detidos e disponíveis para falar"

- "Joaquim Evangelista explica apoio aos jogadores do Sporting"

- "Benfica: Jonas com pinças mesmo de férias"

O Jogo:

- "Portugal-Argélia (3-0): Artilhada afinada: Tónico CR7 dinamizou o ataque a uma semana do arranque a uma semana do arranque do Mundial"

- "Fernando Santos: 'Ainda estamos longe do ideal'"

- "'Grandeza do FC Porto não tem discussão', João Pedro oficializado como reforço por cinco temporadas"

- "Sporting: Bruno Gaspar leão por 5MEuro"

- "Benfica: Jiménez perto dos Wolves"

- "V. Guimarães: Ricardo Pereira rende 2,2 MEuro"

