Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Dispara número de óbitos em Portugal: Há 10 anos que não se registavam tantas mortes"

- "Irritado com adeptos russos: Fernando Santos quer ganhar todos os jogos"

- "Dinheiro do GES escondido em 65 paraísos fiscais"

- "Saúde arrasa contas do Estado"

- "Assistente social burla idosos em 140 mil Euro"

- "Assembleia do dia: Bruno quer poder ilimitado"

- "10 de Junho: Marcelo deixa avisos no Dia de Portugal"

- "EUA apertam o cerco: investigadas relações da Google com a China"

- "Dois mortos e três feridos graves em colisão de ligeiros" (Beja)

- "Donald Trump insulta governante canadiano"

Público:

- "Kim Jong-un e Trump. Um encontro histórico para começar um longo processo"

- "Estado vende todos os terrenos da antiga Lisnave em Almada"

- "Novo manifesto exige respostas a ministro da Ciência"

- "28% dos empregos em risco no interior do país"

- "Fundos europeus para dar fruta nas escolas não são usados"

Diário de Notícias:

- "Alunos de TI com emprego garantido e mil euros de salário à saída da faculdade"

- "Alojamento local. Casas de luxo de 20m quadrados vendidas com promessa de ganhos de 8%"

- "10 de Junho. Marcelo prefere a 'paciência dos acordos' à 'volúpia das ruturas'"

- "Educação. Ministério da Educação trava greve em dia de provas de aferição"

- "Saúde. Serviços chamados a pagar 0,5% para a ADSE de novos beneficiários"

- "Cimeira em Singapura. Kim vs. Trump: depois das trocas de insultos, chegou a hora do encontro"

- "Reportagem. Há uma escola em Lousada que funciona como uma república"

- "Canoagem. O dia em que Joana, Teresa e Fernando trouxeram quatro medalhas dos Europeus"

Jornal i:

- "Bolha imobiliária em Lisboa. A loucura dos preços das casas bairro a bairro"

- "O ano em que o MP apertou o cerco ao Porto, ao Benfica e Sporting"

- "Costa sossega esquerda: afinal este orçamento 'vai ser mais fácil'"

- "BE quer penas para empresas com elevada desigualdade salarial"

- "Cimeira Trump-Kim. Todos os olhos do mundo estão agora em Singapura"

- "Primavera Sound. O dilúvio emocional de Nick Cave lavou a alma"

Jornal de Notícias:

- "Menor aliciada no Facebook foi obrigada a prostituir-se"

- "Rostos de uma questão nuclear. Donald Trump e Kim Jong-un já estão em Singapura, onde decorrerá amanhã a histórica cimeira"

- "Canoagem conquista quatro medalhas em Belgrado"

- "Portugal já encaixou 120 milhões em mundiais e europeus"

- "Educação. Pais vão ter plataforma para receber cheque-livro"

- "S. João abre ala para crianças com cancro"

- "S.O.S. Floresta. Medidas de combate aos fogos aplicadas a meio gás"

- "Construção. Venda de materiais aumenta 270 milhões"

- "Sesimbra. Hotel ilegal de animais encerrado pela GNR"

- "Cinema. Verão aquece com grandes estrelas"

Negócios:

- "OPA põe em causa futuro da EDP Renováveis nos EUA"

- "Fisco recusa ceder dados para limpeza de terras"

- "Eurobic investe na recapitalização da Caixa"

- "Franceses da Vinci nomeiam novo CEO para a ANA"

- "10 de Junho. 'Bom senso' do Presidente mal recebido pelo BE e PCP"

- "Comércio eletrónico. B-Parts abate carros em cinco países para vender peças"

- "Investidor privado. Cinco aplicações para seguir o dinheiro nas férias"

- "Análise. Quem está melhor no Mundial da economia?"

Record:

- "Para suceder a Patrício: Adán a caminho"

- "Sporting: Holdimo pede auditoria às contas da SAD"

- "Portugal em grande: Pimenta ganha mais duas medalhas" (canoagem)

- "Joana e Teresa campeãs da Europa" (canoagem)

- "Fernando Santos dá recado à Espanha: 'Não assino nada que não seja a vitória'"

- "Ronaldo afina pontaria e provoca euforia no treino"

- "Benfica: Diego Laxalt na lista"

- "FC Porto: Concorrência por Rodrigo de Paul"

- "Campeonato de Portugal: Derrota Farense (2-1) na final. Mafra faz a festa"

- "Ténis: Nadal vence pela 11ª vez Roland Garros"

O Jogo:

- "Santos quer fazê-los correr: Selecionador abriu as hostilidades com avisos aos espanhóis"

- "FC Porto: Dragão blindou promessas"

- "Canoagem: A vez delas"

- "Sporting: Balbuena vai ganhar 1,4 milhões"

- "Benfica. Lisandro: 'Conti é um projeto interessante'"

- "Campeonato de Portugal: Mafra vence pela 2.ª vez"

- "Juniores C: Sporting é campeão"

A Bola:

- "Bruno quer poder total: O que está, afinal, em causa na AG de dia 17"

- "Arsenal insiste em Gelson Martins"

- "Canoagem: Teresa e Joana de ouro" (canoagem)

- "Russos rendidos a Ronaldo"

- Benfica: 'Castillo tem muita potência de remate', antigo selecionador chileno de sub-20 traça perfil do reforço para o ataque"

- "FC Porto: Primeiro campeonato de Pinto da Costa foi há 40 anos"

Com LUSA.