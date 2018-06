Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Mais quatro internacionais rescindem com o Sporting: Bruno entrega joias ao Benfica"

- "William Carvalho, Gelson, Bruno Fernandes e Bas Dost rasgam contratos com 265 milhões em cláusulas de rescisão"

- "Águias caçam estrelas leoninas"

- "Professores perdem 10% do salário e alunos têm melhores resultados"

- "Cimeira com Trump: Kim leva sanita portátil"

- "ADSE abre portas a 65 mil novos utentes"

- "17 anos de cadeia por espancar jovem até à morte"

- "Arguidos arriscam penas efetivas de prisão por tragédia de Pedrógão Grande"

- "De janeiro a março: Atropelamentos matam 26 pessoas em três meses"

Diário de Notícias:

- "Cimeira em Singapura. O que têm em comum o 'senil' Donald e o 'Homem-Foguete' Kim?"

- "Bancos ameaçam. Nova lei das rendas pode aumentar prestação da casa"

- "Entrevista Pedro Veiga. 'É um erro ter militares a interferir na cibersegurança'"

- "Navio Aquaris. Espanha recebe os 629 migrantes que o novo governo da Itália rejeitou"

- "Bloco contra touradas. Corridas na TV só tarde, com bolinha e sem apoios do Estado"

- "Sporting. William, Gelson, Bruno e Dost rescindiram. Presidente sai se os jogadores voltarem atrás"

- "José Mário Branco. Um acerto de contas, em CD duplo, ao fim de 15 anos de quase silêncio"

- "G3. Teimosia e choque entre o exército e a NATO bloqueiam concurso para compra de armas ligeiras"

Jornal de Notícias:

- "Ministério vai obrigar professores a dar notas"

- "PSP cria brigadas para fiscalizar produção e venda de foguetes durante o verão"

- "Sporting perde 114 milhões"

- "Espanha abre portas a migrantes e italianos cantam vitória"

- "Pedrógão. Mais três arguidos por falta de limpeza nas bermas"

- "Amarante. Condenado por violência doméstica vive na casa da vítima"

- "Porto. Lar da Segurança Social está sobrelotado e degradado"

- "Mundial. Quartel-general da Seleção fechado a sete chaves"

Jornal i:

- "O mundo nas mãos de dois líderes imprevisíveis"

- "Viagem à folia do Santo António. Roteiros de todos os bailes de Lisboa, onde não faltam alternativos"

- "Casa Pia. Justiça europeia decide hoje indemnização de Paulo Pedroso"

- "Rescisões no Sporting. Bruno de Carvalho não se rende"

Público:

- "Licenças para explorar apostas online vão duplicar em Portugal"

- "OCDE. Portugal fora dos melhores exemplos de avaliação e formação de professores"

- "Sporting. Quem fica?"

- "Oferta de Espanha não retira refugiados do alto-mar"

- "Problemas de fabrico atrasam pirilampo mágico"

- "Pedrógão. Estado já recuperou 60% das casas destruídas"

Negócios:

- "Portugal melhorou mas ainda não está livre do passado. Exclusivo Pierre Moscovici"

- "Juros do crédito negativos até 2020"

- "Frezite compra empresa de engenharia espacial"

- "EDP teme risco de maior exposição ao Brasil"

- "Novo Banco desvaloriza regresso aos lucros"

- "Proteção de dados. Governo limita acesso sobre titulares de empresas"

A Bola:

- "Sporting: Era uma vez uma equipa: Seis rescisões consumadas e duas a caminho"

- "'Se os jogadores recuarem eu demito-me', Bruno de Carvalho" (Sporting)

- "Benfica oferece Euro4 milhões a Bruno Fernandes"

- "FC Porto: 'Talvez seja o momento de sair', Marega"

O Jogo:

- "Implosão: Rescisões de William, Gelson, Bruno Fernandes e Bas Dost atiram Sporting para o abismo"

- "Presidente promete ir a eleições se os jogadores recuarem" (Sporting)

- "Frederico Varandas ao ataque: 'Bruno iria a votos se soubesse que ganhava'"

- "FC Porto: Marega quer sair"

- "Novo contrato de Casillas prevê mais uma época"

- "Benfica tenta desviar Balbuena"

- "Vieira ataca 'coligação' anti-águia"

Record:

- "Choque: Sporting sofre perda histórica"

- "Bas Dost, Gelson, William Carvalho e Bruno Fernandes rescindem contratos alegando justa causa"

- "Bruno de Carvalho demite-se se jogadores voltarem atrás... mas serão obrigados a representar o clube se for de novo eleito"

- "Marta Soares avança com duas providências cautelares"

- "'Não temos sacos azuis', garantia de Luís Filipe Vieira na Assembleia Geral"

- "Mundial: Guedes segue à frente"

- "Óliver Torres: 'Lopetegui devolveu esperança'"

- "Ovchinnikov: 'Brincadeira de Fernando Santos demorou 3 horas'"

- "Casillas pode ficar até 2020"- "Benfica admite reforçar-se em Alvalade"

- "Alllianz dá nome à Taça da Liga"

Com LUSA.