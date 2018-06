Hoje nos jornais

Diário de Notícias:

- "Ai meu rico Santo António - Os manjericos já não são o que eram"

- "Novas freguesias anularam isenção de IMI"

- "Advogados - Um congresso 'quase secreto' com propostas 'inconstitucionais'"

- "Campo Pequeno - 'Há miúdos que são julgados na escola por quererem ser toureiros'"

- "Proposta - Hostels em vias de perderem classificação de alojamento local"

- "Biografia - Entre Braga e Nova Iorque, relembrar António Variações"

- "Cimeira Kim-Trump das boas intenções aos passos concretos"

- "Futebol - Benfica-Sporting. 'Roubo' de jogadores vem desde a fundação"

Jornal i:

- "Entrevista ao 'Magriço' Simões em véspera do Mundial. 'Fernando Santos e Marcelo têm convicções semelhantes na religião e nos afetos"

- "Acordos dos EUA com Coreia do Norte de 1994 e 2007. Trump terá conseguido o milagre?"

- "PAN quer legalizar alimentação de animais que vivem na rua"

- "BE, PCP e PEV pretendem que armas ilegais sejam entregues ao Estado"

- "Dia Mundial dos Albinos. Vítimas de feitiçaria e superstições no séc. XXI"

- "Relatório da OCDE. Metade dos casos de demência estão por diagnosticar e vai piorar"

Jornal de Notícias:

- "Só 133 das 1.125 casas destruídas pelo fogo foram reconstruídas"

- "Mulheres denunciam jogo ilegal para acabar com vício dos maridos"

- "Trump e Kim ganham cimeira histórica sem traçar objetivos"

- "Professores ameaçam diretores com processos"

- "Alojamento local dispara no Porto"

- "Ericeira - Selfie fatal para australianos em férias"

- "Portugueses respondem em França por homicídio"

Público:

- "Kim-Trump: Uma relação para durar? 'Não se pode garantir nada'"

- "PS quer legalizar imigrantes a trabalhar há um ano em Portugal"

- "Klaus Regling: 'É muito bom que o Governo aproveite tempos positivos para consolidar o orçamento'"

- "Batalha entre professores e Governo avança para a Justiça"

- "'Onde os outros veem o acaso, eu procuro a ordem' Entrevista. O geneticista António Lima de Faria continua a contrariar a teoria de Charles Darwin"

- "Alemanha 'unifica' Portugal e Espanha e abre conflito diplomático"

Correio da Manhã:

- "Crise no Sporting: Bruno agarrado a um milhão de euros. Líder da SAD leonina usou situação de Rúben Semedo para seduzir Gelson Martins. Salários, Prémio e Regalias do presidente até final do mandato".

- "Juiz de instrução que decidiu prisão preventiva para atacantes de Alcochete considera que dirigente instigou os ataques".

- "Guerra na Educação: Sindicatos recusam dar notas a alunos"

- "Corrida ao crédito em máximos de oito anos"

- "Vitória no Mundial rende 300 mil euros a jogadores da seleção e 600 mil ao treinador Fernando Santos"

- "Aperto de mão histórico: Promessa de paz sem data marcada (Coreia do Norte e Estados Unidos)"

- "Queda de muro na Ericeira: Casal de turistas morria a tirar selfie"

- "'Ex' de Pinto da Costa mostra paixão por novo amor"

- "Lisboa: Casamentos cumprem tradição de Santo António"

Visão:

- "O Negócio Louco dos cães e gatos: Os portugueses gastam cada vez mais dinheiro em animais domésticos. As histórias incríveis de criadores e de compradores -- por paixão, mas também por lucro"

- "As raças mais caras e procuradas"

- "Pedrógão: O que não mudou um ano depois dos incêndios"

- "Mundial: Como a máquina da seleção passou a ser um exemplo"

- "Sete: 36 novos restaurantes de Lisboa e do Porto"

Record:

- "Sporting: Leões anunciam treinador na próxima semana. Sousa desejado. Almeyda disponível. Nelson e Tiago continuam na equipa técnica"

- "Marta Soares garante Assembleia dia 23"

- "Bruno Fernandes pretendido por Benfica e Roma. Gelson, Águias só em último recurso. Bas Dost na carta de rescisão: 'Tive de ser visto por um psicólogo. Não conseguia dormir'".

- "Juiz acusa Bruno de Carvalho de aumentar tensão entre claque e jogadores"

- "Benfica: Jiménez pode render 41 milhões".

- "Benfica prepara-se para encaixar 25 milhões por Talisca"

- "João Carvalho e Diogo Gonçalves apresentam-se hoje em Nottingham"

- "FC Porto: Mbemba negociado. Central de 23 anos. Italiano Daniele Verde também na agenda dos dragões".

- "Mundial2018: Leões protegidos na Rússia. Apoiados pelos colegas e longe dos media"

- "Polémica em Espanha: Lopetegui no Real Madrid. Adversário de Portugal vai ficar sem o selecionador".

- "Diego Reyes fora do Mundial"

- "Nelson Monte defende companheiros do Rio Ave: 'Meto a cabeça no cepo'"

O Jogo:

- "FC Porto já chegou a acordo com o centra congolês de 23 anos: Quatro anos para Mbemba. Falta apenas acertar agulhas com o Newcastle para fazer exames e assinar"

- "Reyes dispensado pelo México. Defesa ainda fez um teste em treino, mas o selecionador preferiu não arriscar"

- "Seleção: Mundial vale 350 mil euros. Prémio igual ao do Europeu para cada jogador"

-"Patrício, William, Gelson e Bruno Fernandes aconselhados a não usar as redes sociais"

- "Lopetegui anunciado como próximo treinador do Real Madrid"

- "Entrevista: Marta, a melhor futebolista de sempre a O Jogo. "Ronaldo é o jogador que mais admiro"

- "Sporting: SAD insiste no técnico argentino de 44 anos: Almeyda é o alvo"

- "Ranieri é outra opção em carteira"

- "Benfica: Filipe Vieira 'louco' por Bruno Fernandes. Presidente das águias prometeu cometer 'pequena loucura' na AG"

- "Jiménez e Talisca valem63 milhões em suspenso"

A Bola:

- "(Rui) Vitória vai ter os jogadores que me pediu -- Vieira confirma maior investimento para a próxima época"

- "(Na AG) Presidente defendeu o técnico das críticas: 'Deu-nos muitos títulos, vai continuar a ser o treinador do Benfica. Não devo nada a ninguém ando sempre de cabeça levantada. Um fundo internacional propôs comprar a dívida do Sporting'"

- "Bruno Fernandes a par da oferta das águias, está em reflexão. Líder encarnado prometeu 'uma pequena loucura' para vingar verão quente de 1993. Só falta o sim"

- "Sporting: Argentinos rescindem na Alemanha -- Acunha e Battaglia. Juíz aponta o dedo a Bruno pelos ataques de Alcochete".

- "FC Porto: Mbemba chega de Newcastle. Central congolês é velho namoro"

- "Mundial2018: O dia em que o foco não esteve em Ronaldo. Imprensa internacional atenta aos ex-leões que rescindiram"

- "Espanha: Lopetegui no Real Madrid gera polémica"

- "Entrevista: Ivo Vieira -- 'Não podemos seguir o padrão dos últimos anos"

Com LUSA.