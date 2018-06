Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Guerra civil no Sporting: Bruno resiste a suspensão do clube"

- "Rita Garcia e João Duque intimados: Membros da comissão de fiscalização que afastou presidente alvo de ameaças"

- "Ronaldo apadrinha Guedes: Dupla de avançados da seleção"

- "Espanha despede Lopetegui e promove Hierro"

- "Escândalo BES: Banqueiro recebe mesada de 25 mil euros de saco azul"

- "Viana do Castelo: Noivo detido por violação antes de casar"

- "Educação: Diretores recusam instruções de ministro"

- "Valença: Menino de 04 meses morre na creche"

- "Ficam em balsa: Pescadores salvos em naufrágio ao largo de Sagres"

- "Descontos: 34 mil famílias sem tarifa social na luz"

Diário de Notícias:

- "Rússia 2018. Tudo a postos para um mundial de alto risco"

- "Em 5700 vistos gold só nove foram para criar emprego"

- "The Tale. Estreia o primeiro grande filme da era #metoo"

- "Comissão de inquérito. O governo-sombra da EDP - António Vitorino reuniu-se com o então ministro Manuel Pinho sobre a lei das rendas da energia"

- "OCDE alerta Portugal. Há sinais negativos no horizonte com economia a abrandar"

- "Reportagem. Como as advogadas tentam conciliar a barra com os filhos"

- "Sporting. Um clube que passou a ter quase tudo em dobro"

Público:

- "Número de alunos está a descer e o de professores a aumentar"

- "Mundial 2018. Brasil é favorito e isso é um problema"

- "Mike Pompeo: 'Coreia do Norte não terá armas em 2020'"

- "Alterações climáticas. Antártida perdeu três biliões de toneladas de gelo desde 1992"

- "Crise humanitária. Arábia Saudita ataca cidade no Iémen onde 250 mil pessoas 'podem morrer'"

- "'O tempo de carreira dos docentes deve ser respeitado' - Entrevista David Justino"

- "OE: Costa abre negociações com líderes da 'geringonça'"

- "Divisões na UE travam acordo para reforma de sistema de asilo"

Jornal i:

- "À conquista da Rússia"

- "Presidente dos afetos. Fila para tirar fotografias com Marcelo na Feira do Livro"

- "Banif. A liquidação está à porta. Descubra como é importante reclamar os seus créditos"

- "Álvaro Siza indignado com fio de palácio lisboeta"

- "Sporting. A confusão aumenta com Bruno a ser 'despedido'"

- "Roberta Medina. 'Nunca esgotámos um dia com tanta antecedência'"

Jornal de Notícias:

- "Mundial. Bilhetes 2018. Bilhetes a 5 mil euros para ver Portugal"

- "Veículos do INEM em socorro multados por excesso de velocidade"

- "Escola de circo da Maia tem 90% de alunos estrangeiros"

- "Máquinas de jogo ilegal com imitação do Placard"

- "Acidente fatal de emigrantes deu cadeia"

- "Matosinhos. Pescadores em terra contra inspeções"

- "25 anos para homicida de pais e irmã"

- "Pedrógão. Falta entregar seis milhões em donativos"

- "Suspensão de Bruno sem efeito prático"

- "GetEasy. 150 vítimas portuguesas em burla milionária"

Negócios:

- "Planeta Mundial. Governo impõe austeridade para viagens"

- "BCE pode anunciar hoje o início do fim do dinheiro barato"

- "Legislação. Parlamento quer alterar alojamento local até julho"

- "União Europeia. Imigração faz disparar tensão política na Europa"

- "Entrevista. Lisboa está a perder dois milhões de visitantes"

- "Indústria. Colep fecha fábrica de embalagens no Brasil"

Sábado:

- "Milionários com o negócio das casas"

- "As novas suspeitas que envolvem Manuel Pinho"

- "Todos os adversários na batalha pelo controlo do Montepio"

A Bola:

- "Em suspenso: Sporting num labirinto jurídico que coloca em causa o presente e o futuro"

- "Legitimidade de Elsa Judas em causa"

- "Aí está o Mundial!"

- "'Espanha é favorita mas podemos ganhar', Bernardo Silva e o primeiro jogo da seleção no Mundial"

- "Lopetegui despedido a dois dias da estreia"

- "Benfica: À espera de Bruno e Gelson"

- "João Carvalho e Diogo Gonçalves já estão em Inglaterra"

- "FC Porto: pacto de não agressão com o Sporting em risco"

O Jogo:

- "Facada no pacto: treinador de hóquei em patins do Sporting abordou Hélder Nunes do FC Porto e propôs pagar cláusula de rescisão"

- "Conceição não desiste de Paulinho"

- "Rússia'2018: Terramoto Lopetegui"

- "Mundial arranca hoje com o Rússia-Arábia Saudita"

- "Sporting: Bruno só sai por via judicial"

- "Benfica: João Carvalho paga reforços"

- "Entrevista João Cancelo: 'Claro que sonhava ir ao Mundial'"

- "V. Guimarães: Rafa Soares próximo"

- "AG da Liga: G15 chumba travão nos empréstimos"

Record:

- "Chamem a polícia: poder no Sporting decide-se na justiça"

- "Comissão de gestão nomeada por Marta Soares entra em Alvalade a bem ou a mal"

- "Comissão de fiscalização suspende Bruno de Carvalho"

- "BdC não aceita afastamento"

- "Sporting: Mais jogadores rescindem hoje"

- "Manuel Fernandes espreita lugar"

- "Espanha: Hierro sucede a Lopetegui"

- "Mundial: Rússia e Arábia Saudita dão pontapé de saída (16 horas)"

- "Benfica: Bennasser na mira"

- "FC Porto: Dragão cumpre fair play da UEFA"

- "Liga: Jogo da mala dá perda de pontos"

Com LUSA.