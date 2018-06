Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Sindicalista da banca ganha 11 mil/mês"

- "Viúva confessa que matou o marido"

- "Relvado assusta mais que a Espanha"

- "Bruno recua - Justiça encosta-o à parede"

- "Revolta na educação - Pais preparados para contestar notas"

- "Fogo de Pedrógão - Escuteiros recordam noute de pânico e medo"

Diário de Notícias:

- "Escolas - Ministério não reforça inspeção às matrículas"

- "Violência: Mais dois polícias julgados por agressões na Amadora"

- "BCE anuncia fim das compras, mas juros baixos são para manter"

- "Coreia do norte: Alívio de sanções agrada a Kim e a Xi. Mas não vai acontecer já"

- "Nove rescisões e Leão a caminho do Benfica. Guerra de Bruno continua"

- "No dia em que choveram chamas: A vida de quem sobreviveu por pouco"

- "Seleção estreia-se hoje com confiança contra Espanha"

- "Ronaldo tenta subir mais um degrau na história"

Jornal i:

- "Grande entrevista a António Barreto. 'Costa sabe pouco e sistematicamente vai atrás do acontecimento'"

- "Portugal estreia-se no mundial contra uma Espanha desestabilizada"

- "Pedrógão Grande. Um ano depois, a chuva ainda não lavou as cinzas"

- "Bloco quer acabar com vistos gold mas PS não aceita"

- "Sporting. Bruno de Carvalho aceita AG de dia 23 mas desafia Marta Soares"

Público:

- "Pedrógão Grande. O que mudou um ano depois?"

- "Há 11 anos que Portugal não comprava tanto carvão"

- "Ípsilon. Marco Martins - Esta peça salvou várias vidas"

- "Passagem às 35 horas obriga hospitais a fechar serviços"

- "Política de imigração abre crise no Governo alemão"

- "Sporting perde mais jogadores e Bruno já aceita ir a votos"

- "A estreia de Portugal é com Espanha ainda em choque"

Jornal de Notícias:

- "Ensaios clínicos envolvem mais de oito mil crianças"

- "Mulher e filho suspeitos na morte de empresário"

- "Fuga aos radares atrasa ambulâncias do INEM"

- "'Queria voltar a ser normal'. José Carlos, que foi apanhado pelo fogo quando cortava lenha na Ameixoeira, tem de usar um fato compressor"

- "Mundial. Portugal quer vencer Espanha e quebrar maldição"

- "Sporting. Já se somam nove rescisões e Bruno aceita assembleia"

- "Crime. Mãe forçava filho menor a fazer sexo com padrasto"

- "Funerais. Em Faro há lista de espera para enterrar os mortos"

Negócios:

- "Mundial na Rússia. A política ama o futebol"

- "BCE fecha torneira dos estímulos. E agora?"

- "Peso das papeleiras na bolsa subiu 40%"

- "Governo forçado a mudar proposta de lei das Finanças Locais"

- "Receitas das portagens ultrapassam os mil milhões"

- "Sondagem. Maioria acredita que Portugal vai ser campeão"

- "Construção. Consórcio minhoto perde 60 milhões contra a Líbia"

O Jornal Económico:

- "Grandes empresas e fortunas pagam 44 milhões de euros por dia em impostos"

- "Santana lopes convidado a voltar ao Sporting"

- "CMVM deverá pedir esclarecimentos aos chineses na OPA à EDP"

- "Novas leis do alijamento local e da Uber em 'sprint' final até ao próximo mês"

- "BCE autoriza venda do Banif Banco de Investimento ao Bison Capital"

- "'Vamos entrar em Todas as grandes obras', diz CEO do grupo Casais"

- "Cerveja Nortada chega a Lisboa e exporta para Espanha"

- "Cuatrecasas Gonçalves Pereira perde três sócios em Portugal"

Record:

- "Chegou a hora de ganhar"

- "Fernando Santos: 'Do outro lado vai estar Hierro, de quem sou muito amigo. Não lhe desejo sorte'"

- "Sporting: Tribunal chumba assembleia de dia 21 de julho"

- "Bruno não se demite e viabiliza AG de 23"

- "Sporting: Mihajlovic na lista"

- "Lema no Benfica - central argentino no final de contrato"

- "FC Porto: Janko vai custar 3 milhões"

A Bola:

- "O sonho começa aqui"

- "Duelo ibérico no arranque do nosso mundial"

- "Rússia - A. Saudita (5-0) - Anfitriões entram com o gás todo"

- "Benfica: Lema está garantido"

- "Sporting: Bruno perde em toda a linha"

- "Battaglia, Leão e Rúben rescindem, Acuña volta atrás"

- "FC Porto: Alex Telles na rota do PSG"

O Jogo:

- "Portugal-Espanha - Dificuldade máxima no primeiro teste ao campeão europeu"

- "Cortina de ferro"

- "Fernando Santos: 'É sempre o jogo mais difícil"

- "Sporting: Duzentos milhões a voar"

- "Bruno abre a porta a AG no dia 23"

- "Benfica: Central Lema é reforço"

- "Águias negoceiam extremo Roger Guedes"

- "FC Porto: 'Mbemba é rápido e passa bem"

- "Rio Ave: Eduardo para fechar a baliza"

Com LUSA.