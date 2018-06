Hoje nos jornais

Jornal de Notícias:

- "Juízes querem condenados mais cedo na prisão"

- "Os negócios à boleia da febre do Mundial"

- "Ronaldo supera Messi e Neymar na estreia"

- "Chef russo confeciona bife de atum e marisco para Cristiano"

- "Explicações por Skype dão salário extra a professores"

- "Bebé retirada à nascença a congolesa entregue 10 meses depois"

- "São precisos mil euros para viver em Lisboa"

- "Strauss-Kahn: exílio milionário em Marrocos"

Correio da Manhã:

- "Portugueses pagam 483 mil Euro/dia à RTP"

- "André recupera lugar ao lado de Ronaldo"

- "Vitória por 1-0: México de Herrera derrota Alemanha"

- "Empata 1-1: Suíça amarga estreia do Brasil"

- "Associação de Rita Ferro Rodrigues esconde contas"

- "Costa mais longe da maioria absoluta"

- "Educação: Milhares fazem exame sem saber nota"

- "Justiça chamada no braço de ferro do Sporting"

- "20 pessoas salvaram-se na estrada de Pedrógão"

- "Marido esfaqueado perdoa agressora"

- "Vale de Cambra: Acidente com cadeira de rodas mata idoso"

Público:

- "Educação sem novas medidas para evitar fraudes nos exames"

- Philippe Starck em entrevista: 'Fui eu que inventei o design democrático e fui eu que ganhei essa luta'"

- "Falta de obstetras ameaça partos de risco do verão"

- "Mundial 2018: Falsa partida para Brasil e Alemanha"

- "Refugiados: acabou a crise do Aquarius, continua a tempestade no Mediterrâneo"

- "América: No novo Partido Republicano, quem se mete com Donald Trump leva"

- "Fogos: Os homens que cumpriram a sua missão e foram ignorados"

- "PCP tira o tapete a 20 mil professores no parlamento"

- "Autarca arrisca prisão no caso dos parquímetros"

- "FPF lança canal de televisão e Nuno Santos será o diretor"

Diário de Notícias:

- "Só 560 professores têm formação do INEM para casos de paragem cardiorrespiratória"

- "Pedrógão Grande: De luto e de esperança: O dia em que Marcelo voltou à terra queimada"

- "Wolfgang Münchau: A crise política da Alemanha é sobre o futuro da Europa"

- "Brasil: Consulado de São Paulo atribuiu cerca de 50 mil cidadanias portuguesas desde 2016"

- "México ganhou à Alemanha e pela sexta vez um campeão do mundo estreou-se a perder"

- "França: 303 estações, são quatro as que têm nome de mulher. Paris quer um metro mais no feminino"

- "Entrevista Nacho Carretero: 'A Galiza é uma porta muito importante para a entrada de cocaína na Europa'"

Jornal i:

- "Incêndios: Marcelo volta a avisar Costa: 'É preciso mais'"

- "Portugueses gastam 4 milhões de euros por dia em raspadinhas"

- "Entrevista a Maria do Céu Machado, presidente do Infarmed: 'Nos medicamentos órfãos, por vezes pedem-nos mais de 500 mil euros/ano por doente. E são medicamentos para toda a vida'"

- "Nuno Gomes e o golo à Espanha em 2004: ' O estádio parecia que vinha abaixo'"

- "Aeroporto da Madeira: Busto polémico de Ronaldo substituído a pedido da família"

- "Alemanha e Brasil entram no Mundial com o pé esquerdo"

Negócios:

- "Cimpor avança com mega operação de capitalização"

- "Jorge Rebelo de Almeida, presidente da Vila Galé: 'Está a formar-se uma bolha no turismo'"

- "Como ganhar com a alta do petróleo"

- "Portugal passa ao lado das tarifas aplicadas ao Estados Unidos"

- "Santander pode usar 250 milhões do ex-Banif"

- "Bolsa: IPO da Raize de olhos postos nos pequenos investidores"

- "Media: Altice e Prisa matam negócio de compra da TVI"

- "Rui Cernadas, CEO da Finiam: 'Banca está atrasada nas soluções digitais'"

O Jogo:

- "'Agora, quero o título e as taças', Otávio Cardoso ambicioso no momento de traçar objetivos para 2018/19"

- "FC Porto vence Taça de Portugal em hóquei"

- "Seleção: Regressa a dupla mais mortífera"

- "Sporting: Mihajlovic já chegou"

- "Benfica: Vieira quer 35 MEuro e Samaris"

- "Moto2: Oliveira brilhou na Catalunha"

A Bola:

- "Mihajlovic já cá está: Treinador sérvio chegou ontem à noite a Lisboa para assinar por três anos pelo Sporting"

- "Comissão de gestão começa a trabalhar longe de Alvalade"

- "Mundial 2018: 'Cristiano Ronaldo é o nosso líder', Adrien diz-se orgulhoso por partilhar balneário com 'o melhor do mundo'"

- "FPF faz tudo para evitar desgaste"

- "Benfica: Rafael Leão tem à espera Euro1 milhão por época"

- "FC Porto: Óliver só sai por Euro20 milhões"

- "Portugal vence Mundialito"

Record:

- "Mihajlovic assina hoje: Sérvio é o escolhido para treinador do Sporting"

- "Proposta a Viviano: Italiano é o novo alvo para a baliza"

- "Volta a dupla mortífera"

- "Brasil tropeça em Seferovic e Alemanha cai com Herrera e Jiménez"

- "Benfica: Watford quer Varela"

- "FC Porto: Marega só por 40 milhões"

- "Hóquei em patins: FC Porto vence Taça de Portugal"

- "Manuel Fernandes: 'Presidente precisa de saber qual é o seu lugar'"

Com LUSA.