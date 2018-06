Hoje nos jornais

Negócios:

- "Rendimentos prediais aumentam 65% em dois anos"

- "Sousa Cintra lidera SAD do Sporting com equipa de Bruno de Carvalho"

- "Venda da Comporta volta a ser adiada"

- "Carta de condução universal tem contributo nacional"

- "BCP, CTT e REN concentram apostas na queda da bolsa"

- "Oi obrigada a homologar processo de recuperação em Portugal"

- "Custo de vida em Lisboa dispara para expatriados"

- "CGTP e esquerda cética com CIP no salário mínimo"

Correio da Manhã:

- "Portugal-Irão (1-1): Grande Susto. Rumo aos oitavos com final dramático"

- "Lisboa movimenta 22 aviões por hora"

- "(Marcelo Rebelo de Sousa) Vai aos EUA para falar com Trump"

- "Exame de Matemática revolta estudantes"

- "Sporting: Justiça confirma saída de Bruno"

- "Benfica: Judiciária regressa à Luz"

- "Futsal: Árbitro atacado com pau e arma"

- "Condenado a 7 anos de prisão por filmar sexo com menores"

- "Funcionária despedida com justa causa por ter ameaçado matar o marido"

- "Estudos e advogados custam 1,4 milhões de euros à RTP"

Público:

- "Ficaram por fazer mais de 233 mil consultas de oftalmologia em 2017"

- "Exame de Matemática. Professores falam em 'receita para o desastre'"

- "Mundial 2018. Faltou Ronaldo, mas trivela de Quaresma apura Portugal"

- "Combustíveis. Rio quer descida do imposto só para 2019"

- "Bruno está proibido de entrar em Alvalade"

- "Deserto do Sara ainda mata mais refugiados do que o Mediterrâneo"

- "Benfica suspeito de corromper jogadores com compra de passes"

Jornal de Notícias:

- "Irão 1-1 Portugal. Magia de Quaresma em jogo sofrido"

- "PJ suspeita de corrupção na cedência de jogadores do Benfica"

- "Surpresa com exame de Matemática mais difícil"

- "Incêndios. Força aérea controla horas de voo dos meios aéreos"

- "Infarmed propõe delegação no Porto para evitar mudança"

- "Praga de ratos no Centro Histórico de Guimarães"

- "Mudança no Sporting não trava rescisões"

Diário de Notícias:

- "Foi dia de Quaresma. Portugal empata 1-1 com o Irão"

- "Madeira ilegal do Congo entra na Europa por Portugal"

- "Eleições na Turquia. Os poderes reforçados do hiperpresidente Erdogan"

- "PSD. Rui Rio e Fernando Negrão acertam agulhas ao almoço"

- "Estudo. Lisboa já é uma das cem cidades mais caras do mundo"

- "Estreia de Mary Shelley. Ora vamos lá de novo apaixonar-nos por Elle Fanning"

- "Eurodeputado Pimenta Lopes. A bordo do Lifeline - 'Não podemos continuar a fechar os olhos'"

Jornal i:

- "Portugal segue em frente na Rússia"

- "Médico de Marcelo foi impedido de entrar nas urgências do Hospital de Braga"

- "PSD. Rui Rio almoça com Fernando Negrão e fazem as pazes"

- "Exército europeu. Portugal está entre os nove Estados-membro"

- "António Vitorino é candidato à Organização Internacional das Migrações"

- "Há 1.800 médicos estrangeiros a trabalhar em Portugal"

- "Bruno de Carvalho está oficialmente impedido de entrar em Alvalade"

Record:

- "Mágico e sofrido: Seleção deixa escapar 1.º lugar e defronta Uruguai nos 'oitavos'"

- "Sporting: Mihajlovic de saída"

- "Sporting: Futre ajuda Cintra no processo das rescisões"

- "Bruno de Carvalho rendeu-se e está proibido de entrar em Alvalade"

- "Futsal: Árbitro do dérbi agredido com um pau"

- "Operação Mala Ciao: Suspeitas de corrupção levam PJ à Luz"

- "Benfica: Vieira: 'Nunca aliciámos, nem nas modalidades'"

- "Aves, P. Ferreira e V. Setúbal também sob investigação"

- "FC Porto: Lopetegui à caça no dragão"

O Jogo:

- "Em frente de pé atrás: Um grande golo de Quaresma criou a ilusão de facilidades que nunca se confirmaram"

- "Portugal joga os 'oitavos' com Uruguai no sábado"

- "Benfica: Operação Mala Ciao ataca na Luz"

- "Sporting: Cintra quer rescindir já com Mihajlovic"

- "Sporting: Bruno corrido: Destituído da SAD e proibido de entrar em Alvalade"

- "FC Porto: Dragões pressionam River por Quintero"

A Bola:

- "Magia e sofrimento: Empate leva-nos aos oitavos, onde nos espera o Uruguai"

- "Benfica: PJ faz buscas... outra vez"

- "'Nunca aliciámos ninguém, nem nas modalidades', Luís Filipe Vieira"

- "Sporting: Bruno de Carvalho sai à força"

- "FC Porto: Besiktas quer Aboubakar de volta"

