Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Tachos para boys no bloco central: Contribuintes pagam cargos falsos"

- "Escândalo político em Lisboa: Operação da PJ revela esquema de corrupção"

- "Encontro entre Marcelo e Trump: Ronaldo quebra o gelo"

- "Braga: MP quer Mesquita Machado condenado"

- "Professores param greve a 13 de julho"

- "'O meu neto vem sábado e conto ficar mais tempo', selecionador (Fernando Santos) confiante"

- "Mundial'2018: Brasil passa Alemanha afastada"

- "Sporting: Bas Dost desiste da rescisão"

- "Habitação: Bancos voltam a subir valor das casas"

- "Crime informático: Disparam burlas com telemóveis na Internet"

Público:

- "Tancos. Dois coronéis exonerados foram escolhidos para generais"

- "Encontro na Casa Branca. Marcelo esforça-se por mostrar distâncias para Trump"

- "Ex-JSD suspeitos de criarem teia de influência em câmaras e juntas"

- "Rússia 2018. A maldição voltou e a Alemanha está fora do Mundial"

- "Migrações. Europa joga o seu futuro na 'mãe de todas as cimeiras'"

- "(João Galamba)'Este é o acordo de concertação mais à esquerda desde os anos 80'"

- "Pastelaria Suíça, um símbolo do Rossio e Lisboa vai fechar portas"

- "Quem são agora os mais próximos do Papa?"

Diário de Notícias:

- "Presidente da Associação Zoófila sob suspeita"

- "Marcelo e Trump. 'Não houve nada que não fosse falado'"

- "'I'm Your Mirror'. Joana Vasconcelos é a primeira artista portuguesa com uma exposição individual no Guggenheim"

- "Entrevista a Diana Ferreira: 'As funções do Estado não são um negócio'"

- "Corrupção. Suspeitas no PSD e no PS em Lisboa mobilizam 200 inspetores"

- "Autoeuropa. Novas regras de emissões obrigam a três semanas de paragem em agosto"

- "Sporting. Sousa Cintra quer Sá Pinto ou Couceiro no banco de treinador"

Jornal de Notícias:

- "Livros escolares em risco com atraso na fixação de preços"

- "Valemos mais 150 milhões do que o Uruguai"

- "Alemanha. Campeões mundiais eliminados pela Coreia"

- "Alta tensão. Burros e coices no conflito entre Quaresma e Queiroz"

- "Criação de emprego deixa de garantir benefícios fiscais"

- "(Marcelo Rebelo de Sousa) 'Portugal não é como os Estados Unidos'"

- "PJ faz 70 buscas por corrupção e financiamento ilegal de partidos"

- "Porto. Espancada por segurança na paragem de autocarro"

- "Paredes. Inquéritos à morte de menina sem culpados"

- "Braga. MP pede pena de prisão para Mesquita Machado"

- "Migrações. Cimeira europeia condenada ao fracasso"

Jornal i:

- "Interior do país atrai cada vez mais moradores estrangeiros"

- "Marcelo e Trump. Vinho da Madeira e Ronaldo na ementa presidencial"

- "EUA. Até o clero se revolta contra Trump"

- "Santana Lopes bate com a porta (outra vez) e põe fim a relação com o PSD"

- "Merkel em Bruxelas à espera de um milagre que a salve"

- "Tutti Frutti. Ligações de deputado do PSD na mira da PJ"

- "Negócios da China invadem Portugal"

Visão:

- "O enigmático e poderoso Aga Khan: A vida e a fortuna do líder ismaelita que escolheu Lisboa para a sua sede mundial"

- "Santana Lopes em entrevista. 'A minha intervenção política no PSD acabou'"

Sábado:

- "Educação. Famílias que investem tudo nos filhos"

- "Seguradoras ganham milhões de euros à custa do Estado"

Negócios:- "Heranças. Cônjuges impedidos de abdicar da casa"- "Guia para compreender o que está em jogo na reforma do euro"- "Contribuições. Dívida à Segurança Social aproxima-se dos 10 mil milhões"- "Supervisão. CMVM não encontrou venda irregular generalizada no Banif"- "Telecomunicações. Brasileira Oi quer afastar administração da Pharol"- "Poupança. Reembolsos do IRS levam depósitos para valor recorde"

A Bola:

- "Cintra recusa saldos: Quer acordo com os jogadores que rescindiram para não saírem a qualquer preço"

- "Sporting: Rui Faroa é o desejado"

- "Mundial2018... e no fim a Alemanha é eliminada"

- "'Prefiro jogar com os tubarões', Fernando Santos sobre a possibilidade de defrontar França ou Argentina e depois o Brasil"

- "Quaresma-Queiroz um dia a trocar acusações"

- "Benfica: Mãos à obra"

- "FC Porto: Conceição quer Raul Silva"

O Jogo:

- "Saidy oficial: Suíço é a segunda contratação do FC Porto para o lugar de lateral-direito"

- "FC Porto: Diogo Queirós amarrado"

- "Mundial'2018: IFAB admite asneira"

- "Coreia do Sul-Alemanha 2-0: Campeão de volta a casa"

- "Benfica: Jonas aperta Vieira"

- "Sporting: William e Dost já discutem saída a bem"

- "Cintra promete treinador até segunda-feira"

Record:

- "Benfica ataca Gelson e Bruno: Luís Filipe Vieira não desiste dos craques"

- "Sporting: Cintra promete treinador 2.ª feira"

- "Sporting: Mihajlovic sai mas custa 300 mil euros aos leões"

- "Futsal: 'Negra' Alvalade"

- "FC Porto: Janko apresentado: 'Gosto de fazer a ala toda'"

- "'Acredito que domingo vou estar aqui tranquilinho', Santos lembra que Uruguai ainda não sofreu golos em 2018"

- "Mundial2018: Alemanha cai"

- "Trump lançou CR7 como concorrente de Marcelo"

