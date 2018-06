Hoje nos jornais

Diário de Notícias:

- "António Vitorino tenta hoje a presidência da organização internacional para as migrações"

- "Autarquias podem vir a substituir EDP na distribuição da eletricidade"

- "Opinião. António Guterres - 'Unir o mundo contra o terrorismo'"

- "Feytor Pinto 'Em saúde não se trabalha com máquinas ou parafusos, mas com pessoas'"

- "António Marto já é cardeal. O papa tem mais um português para ouvir no Vaticano"

- "Rússia 2018. Ronaldo mais perigoso do que no Real deixa Uruguai em alerta"

- "Opinião. Daniel Deusdado - 'A RTP deve assumir a diferença na programação'"

Público:

- "Fidelidade vende 200 casas sem dar preferência aos inquilinos"

- "Bilbau. Joana Vasconcelos monumental no Guggenheim"

- "Avenças fictícias alimentavam 'saco azul' de autarcas do PSD"

- "Direito de resposta. 'Há 19 deputados arguidos na AR'"

- "Abrir novos cursos obriga a pôr professores no quadro"

- "Governo paga até 12.500 euros para ter mais táxis elétricos"

- "Ípsilon. Exposição - Sete séculos de retratos no Museu Nacional de Arte Antiga"

Jornal de Notícias:

- "Mais de 160 queixas diárias contra mau serviço de transportes"

- "Rússia 2018. Os centrais que Ronaldo nunca bateu"

- "Racismo. Polícia demorou três dias a registar agressão a colombiana"

- "Selminho. Denúncias enviadas da Junta de Paranhos"

- "Agentes de execução salvam homem da morte"

- "Hospitais. Croquetes e natas banidos dos bares"

- "Porto. Andante no telemóvel a partir de hoje"

Jornal i:

- "Não há mão-de-obra para hotéis e restaurantes do Alentejo e do Algarve"

- "Comprar casa. Missão quase impossível!"

- "Deputados do PSD desentendem-se em plena comissão parlamentar"

- "D. António Marto. Novo cardeal português quer 'construir pontes'"

- "Cimeira Europeia. Itália 'pôs uma faca' no pescoço da UE"

Jornal de Negócios:

- "Entrevista a Artur Santos Silva. 'Nunca previ uma pressão tão absurda do BCE ao BPI"

- "O século da OGMA. Uma fábrica de aviões a 20 km de Lisboa"

- "Reforços na saúde só cobrem um terço das necessidades"

- "Banca. BCP passa a ser 'one bank show' na bolsa"

- "Queixas nos transportes aumentam mais de 20%"

- "Vodafone vai contestar pagamento à Meo"

- "Parlamento vota descida do ISP antes das férias"

- "Liga de Clubes prevê receita recorde na próxima época"

- "Crédito. Prestações da casa têm maior subida em quatro anos"



Com LUSA.