Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Agente da PSP aponta alvos para roubos"

- "Sporting: Peseiro 1,2 milhões por ano e aceita negociar saída"

- "Benfica: Jonas goleador quer ganhar o mesmo que Ferreyra"

- "FC Porto: Conceição: 'Na próxima época somos a equipa a abater'"

- "Obras no IP3 vão durar pelo menos 4 anos"

- "Multas do ViaCTT vão ter perdão do Fisco"

- "Rombo de 437 milhões nos cofres do Estado"

- "Ensino básico: Chumbos caem para metade"

Público:

- "Fisco abre 120 processos a bancos por falhas nos dados de 'offshores'"

- "México: Vitória de Lopez Obrador é uma mudança de regime"

- "Nunca houve tão poucos alunos a chumbar no país"

- "Centros de saúde não controlam tempo de espera dos doentes"

- "Madeira paga mais de 51 mil euros a médicos que queiram ficar"

- "Mundial: Bélgica sobrevive e encontra Brasil nos 'quartos'"

- "Estacionamento: Cedência a Madonna dura há seis meses e só enquanto a cantora tiver casa em obras"

- "Urbanismo: Tribunal suspende projeto de Souto Moura na praça das Flores"

Jornal i:

- "'O mito acabou', diz Jerónimo. PCP e BE cada vez mais agressivos contra o Governo"

- "Fogos: Denúncias por falta de limpeza de terrenos duplicaram em 2018"

- "Diga não ao plástico: Quercus apela à ação dos consumidores"

- "Medina diz que acordo com Madonna foi para evitar 'transtornos no trânsito'"

- "Estudo conclui que Lisboa é o melhor concelho para viver mas não para ser feliz"

- "Ir a pé a Fátima. A caminhada que pode mudar a vida"

- "Edição 'online' na origem das demissões no Jornal Público"

- "Fisco devolveu 400 mil euros aos partidos políticos em 2017"

Negócios:

- "Gastos do Estado com advogados disparam em 2018"

- "Créditos fiscais explicam 95% dos lucros do Montepio"

- "Acordo sobre migração salva coligação alemã"

- "O que vai mudar nos recibos verdes?"

- "EDP é aposta do Goldman para ganhar com aquisições"

- "Impostos: Fisco devolveu 400 mil euros em IVA aos partidos"

- "Vestuário: Girandola derreteu 12 milhões e ninguém dá 10.000 pela marca"

- "Entrevista a Thore Kristiansen [Notes:administrador da Galp] : 'Estamos a posicionar a GALP nas renováveis'"

Jornal de Notícias:

- "Mais viciados e detidos por jogo ilegal nos cafés"

- "Ditadura automóvel"

- "Lei das 35 horas leva hospitais a fechar camas e a travar cirurgias em lista de espera"

- "Finanças: Bancos falidos custaram 760 milhões [Notes:de euros] ao Estado"

- "Contribuintes: Dez dias para revisão das multas do ViaCTT"

- "Educação: Maioria dos alunos do 10.º ano e Básico ainda sem notas"

- "Minho: Irmãos lideravam gangue de assaltos milionários a casas"

- "Centro: Governo quer salvar vidas com IP3 inteligente"

- "F.C Porto: Ewerton reforça meio-campo do campeão"

- "Mundial 2018: Cada jogador português vai receber 66 mil euros"

- "Madonna estaciona 12 veículos acima do permitido"

Record:

- "Operação resgate: Sporting faz tudo para recuperar trio de ouro"

- "Turcos dão 15 milhões por Bas Dost"- "Benfica: Alfa Semedo com cláusula de 60 MEuro"

- "Brasil-México (2-0): Neymar arrebentou!"- "FC Porto: Mbemba a chegar"

O Jogo:

- "Reforço à partida: Médio Ewerton, ex-portimonense, foi a surpresa no arranque do FC Porto"

- "Braga: 'Há Sporting e mais dezasseis', no primeiro dia de treino, Goiano recusa ver vantagens na crise em Alvalade"

- "Sporting: Peseiro quer cinco compras"

- "Benfica: Champions é que define o plantel"

- "V. Guimarães: Sai Martins vem Guedes"

- "Brasil-México: Neymar nos golos e nas palhaçadas"

- "Bélgica-Japão (3-2): Grandes aflições antes da reviravolta"

A Bola:

- "Ronaldo admite trocar o Real pela Juventus: Mudança de Madrid para Turim agrada ao português"

- "Sporting: Bruno Fernandes quer Euro4 milhões/ano para ficar"

- "Benfica: Alfa Semedo já assinou"- "Bayern complica Renato Sanches"

- "FC Porto: Ewerton foi novidade no arranque"

- "Mundial2018: Neymar embala brasileiros, belgas sorriem depois do susto"

Com LUSA.