Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Saco azul paga votos no PSD: Dinheiro de corrupção usado em campanha interna"

- "Predador de Tavira abusa de filhos e enteados"

- "Auditoria: Processos cercam Bruno no Sporting"

- "Presos em gruta: Corrida contra o tempo para salvar crianças"

- "Apanhados: Bombeiros detidos por atear mais de 20 fogos"

- "Minho: Polícia recebe 5 mil Euro por assalto a 'pimba'"

- "Ricardi Camacho: Morreu a alma dos Sétima Legião"

- "CR7 na Juventus: Contrato válido por quatro anos assinado nos próximos dias"

- "Pussetto na mira do Benfica"

Público:

- "Governo da Madeira processa TAP por danos no turismo"

- "Educação: Finanças retêm cerca de quatro milhões às escolas"

- "Entrevista (Pedro Calado, alto-comissário para as migrações):'Não somos racistas mas temos preconceitos como todos os outros'"

- "Tribunais: Juízes criam canal no Youtube para denunciar problemas"

- "Direitos de autor online: Nova lei é máquina de censura ou torna a Internet mais justa?"

- "Apanhados no Swissleaks já tinham sido amnistiados"

- "Tailândia: A 'equipa-maravilha' de mergulhadores britânicos que lidera o resgate das crianças"

- "Autarca de Azeitão manda abater 96 sobreiros"

Jornal i

- "Megafraude em Braga: BCP perdoou 45 milhões mas Santander não cede"

- "Descentralização: Governo acusado por BE e BCP de 'tramar autarquias'"

- "Pacote laboral: PS pressiona para que haja só mudanças depois das férias"

- "Energia: Mira Amaral acusa Sócrates de ter criado 'o monstro elétrico'"

- "Gmail: Está toda a gente a ler os nossos emails privados"

- "Grécia: Centeno diz que só há sucesso se continuarem políticas da troika"

- "Diário de Notícias: Toda a história do jornal centenário"

Jornal de Notícias:

- "Mortes em praxe de Braga sem solução na Justiça"

- "Fisco investiga transferências no futebol"

- "Ronaldo: Reunião com Florentino decide futuro"

- "Barcelona: Suspeitas de compra ilegal do fígado que salvou a vida a Abidal"

- "Obras na pediatria do S. João atiradas para o fim da legislatura"

- "Misericórdias ajudam a reduzir lista de cirurgia"

- "Rapazes tailandeses aprendem mergulho"

- "História que vendeu meio milhão de livros chega aos cinemas: 'Prometo falhar', de Pedro Chagas Freitas"

- "Professores: Reforma mais cedo em troca de anos congelados"

- "Descentralização: Lisboa e Porto ficam com 40% da verba"

Negócios:

- "PS quer impedir uso reiterado do período experimental"

- "PSD vai recuperar taxa de 5% para a Uber"

- "Renováveis já é a terceira mais valiosa do PSI-20"

- "Lex: Lei de Bases da Habitação vem em 'contraciclo ao bom momento do mercado'"

- "Função Pública: Comissões dão luz verde à entrada de 12.500 precários no Estado"

- "Desporto: Sporting joga à defesa sobre estado das finanças"

- "Pensões: Reforma dos portugueses fica 60% abaixo do que precisam"

- "Maria Ramalho, especialista em direito do trabalho: 'Voltou-se 'bastante atrás' no memorando da troika'"

- "Inspeção das Finanças arrasa cláusula contra abuso fiscal"

Visão:

- "Duelo de milhões nas casas de férias: Mercado do alojamento local volta a animar com batalha pela liderança entre Booking e Airbnb"

- "Diplomacia: Como Marcelo ajudou à vitória de Vitorino"

- "Ciência: O que dizem os nossos sonhos"

- "Negócio: Quanto cobram os oradores em conferências"- "A nova vida de Obama"

Sábado:

- "As estrelas das dietas"

- "Investimento estrangeiro: Como as câmaras da margem sul do Tejo estão a atrair milhões"

- "Entrevista ao cirurgião Manuel Antunes: 'O doente que entra vivo no Hospital devia sair vivo'"

O Jogo:

- "FC Porto: Bissouma negociado: Tem 21 anos, joga no Lille, é internacional pelo Mali e o empresário confirma contactos"

- "FC Porto: Marega será 100% dragão"

- "Sporting: Plano Cintra pode valer 76,5 milhões"

- "Benfica: Roma leva nega por Gedson"

- "V. Guimarães: André André e Guedes oficializados"

- "Itália: Mendes chamado a Madrid"

A Bola:

- "Viagem a uma galáxia (quase sempre) muito distante... No ninho onde a águia traça o seu plano de reconquista"

- "'Benfica é um clube maravilhoso', Germán Conti fala dos primeiros dias na Luz"

- "Sporting: William já discute ordenado com o Bétis"

- "Sporting: 'José Peseiro pode ir longe', Frederico Varandas"

- "Sporting: Madeira Rodrigues avança e traz Ranieri"

- "FC Porto: Raul Silva quase fechado"

Record:

- "CR Juve: transferência está por horas"

- "Sporting: Gelson com regresso em aberto"

- "Peseiro quer André Moreira"

- "FC Porto: Marega 100 por cento dragão"

- "Benfica: Laxalt prefere as águias"

- "Rui Vitória o senhor da Liga"

- "Benfica: Seferovic decide se fica depois das férias"

- "V. Guimarães: Quatro reforços para a Europa"

