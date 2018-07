Hoje nos jornais

O Jornal Económico:

- "'Medina ainda tem muito a explicar sobre contrato com Madonna', João Gonçalves Pereira, deputado do CDS"

- "Fisco obriga 70 mil gestores a responder por dívidas de empresas"

- "Carlos Tavares fica CEO do Montepio e BdP avalia nome para 'chairman'"

- "Nuvem de guerra traz verão cinzento para a bolsa de Lisboa"

- "Caixa reduziu crédito malparado em 3,3 mil milhões num ano e meio"

- "Estrangeiros por 82% do investimento imobiliário"

- "Toma hoje posse Clara Raposo, a primeira mulher a liderar o ISEG"

Público:

- "Metade dos professores diz estar esgotada a um nível preocupante"

- "1825-2018: Claude Lanzmann: O realizador que fez do Holocausto memória presente"

- "Lei laboral: Governo força votação para segurar acordo de concertação"

- "Há 30 cursos superiores que garantem emprego a diplomados"

- "Sociais-democratas e socialistas não garantem aumento a juízes"

- "PSD: Deputados receiam ordem para viabilizar OE e acenam com revolta"

- "Bolsas: Os três alunos que a National Geographic escolheu para estudar África"

Correio da Manhã:

- "105 detidos por atear fogos: 41 condenados, 44 preventivos, 20 imputáveis internados"

- "45 mil fiéis ismaelitas seguem Aga Khan até Lisboa"

- "Sporting paga hotel de luxo à mulher de Bruno"

- "Professores querem suspender greve"

- "Nani sonha com regresso ao leão"

- "Conti com plano especial no Benfica"

- "Galatasary: Turquia seduz Aboubakar"

- "Celorico de Basto: Autarca perde mandato por beneficiar empresa do pai em adjudicações"

- "Bancos sofrem menos calotes na concessão de empréstimos"

- "PSD: Rui Rio trava fantasmas"

- "Cristiano Ronaldo: Italianos querem apresentar o craque no dia 7/7"

Jornal i

- "Tourada no Parlamento"

- "Entrevista à cavaleira Sónia Matias: 'É impossível acabarem com a festa brava no nosso país'"

- "Rita Silva, presidente da Animal: 'Não é aceitável as pessoas dizerem que gostam de touradas'"

- "Governo testa gerigonça e antecipa votação das leis laborais"

- "Deputados do PSD criticam violentamente Rui Rio pela gestão do processo Tutti Frutti"

- "Professores vão avançar com queixa nos tribunais europeus contra o Estado"

- "Parlamento Europeu aplaude novos procedimentos do Banco Nacional de Angola"

- "Cimeira em Maputo. Costa quer manter a 'relação única' com Moçambique"

Jornal de Notícias:

- "Revolução nos táxis para combater Uber"

- "700 polícias protegem Obama no Porto"

- "Chefe do gangue de Valbom raptado em ajuste de contas"

- "Mutualismo: Futuro passa por investir no alojamento de estudantes"

- "Lisboa: Taxista que agrediu turista árabe continua ao serviço"

- "Diploma: Emprego garantido em 31 cursos do Ensino Superior"

- "C. de Basto: Contratar pai dá perda de mandato a autarca"

- "Futebol: CR7 chega à Juventus no dia 7 do mês 7"

- "Evasões: Roteiro do Porto vegetariano"

Negócios:

- "João Carrilho da Graça: 'A chegada dos turistas correspondeu quase a um momento de libertação'"

- "Igualdade ou censura. Para onde vai a internet?"

- "Buraco do Fundo de Resolução sobe para 5,1 mil milhões"

- "Salários ensombram estatutos dos juízes"

- "Inspeção das Finanças pede prudência à Santa Casa do Porto"

- "Mitsubishi Portugal exporta para os EUA em tempo de guerra comercial"

- "Leis laborais: como era o PS na oposição"

- "Poupança: Obrigações do retalho só vendem acima dos 7.000 euros"

- "Aviação: Aeroportos vão ser obrigados a travar drones"

- "Greve: Paralisações na Ryanair e PGA complicam voos em julho"

Record:

- "Volta Nani: Está em Lisboa a negociar com o Sporting"

- "Sporting: Varandas e Froes em contactos para lista única"

- "Benfica: Ferreyra e Castillo para 'aliviar' Jonas"

- "Jorge Mendes prepara despedida de CR7: 'Eternamente grato ao Real'"

- "Hoje é dia de cair um campeão do mundo... pelo menos: Arrancam os quartos-de-final"

- "FC Porto: Sérgio Conceição confessa-se: 'Tenho a Taça atravessada'"

A Bola:

- "Sai Gelson chega Nani: negociações para o regresso do campeão europeu"

- "'Ranieri tem o perfil que o Sporting precisa', Madeira Rodrigues apresenta candidatura e confirma treinador"

- "Benfica: O orgulho da Guiné-Bissau"

- "FC Porto: Acordo com Bissouma"

- "Real Madrid prepara despedida de Ronaldo"

O Jogo:

- "Bayern e Juve levam nega: FC Porto recusou propostas de 35 MEuro dos dois gigantes por Alex Telles"

- "'Bissouma tem capacidade para furar linhas', Franck Passi treinou o maliano no Lille e descreve-o como um médio de mentalidade ofensiva"

- "Sporting: Nani volta a casa"

- "Benfica: Vitória prepara primeiro corte"

- "Braga: Trincão seguro até 2023"

- "V. Guimarães: Osorio põe Taça na mira"

- "Liga: Sorteio pode dar clássico logo a abrir"

Com LUSA.