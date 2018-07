Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Travão aos despejos: Marcelo acode a inquilinos"

- "Resgate na caverna pode terminar hoje"

- "Professor ataca menores e escapa para o Brasil"

- "Alunos do 11.º e 12.º todos avaliados"

- "Alcochete: mais oito atacantes detidos"

- "Benfica: Vieira leva Carrilho a Jesus"

- "FC Porto: dragão segura Alex Telles"

Público:

- "Trabalhadores a recibo verde no Estado voltaram a subir em 2017"

- "'Brexit' - Novas demissões deixam Governo de Theresa May em estado de emergência"

- "Fidelidade vende casas a empresas com capital de 100 euros"

- "Tailândia - Falta retirar da gruta quatro crianças e o treinador"

- "Ministério Público investiga atual e anterior líder da câmara (Castelo Branco)"

- "Início das aulas sob pressão devido a final de ano conturbado"

- "Mundial - Lukaku ou Mbappé? Só uma das estrelas chega à final"

- "Lisboa - Calvin Esparguete é o gato mais famoso da Colina de Santana"

Jornal de Notícias:

- "Universidades duplicam estudantes estrangeiros"

- "Gaia junta-se ao Porto e abre guerra ao Governo"

- "Viola filha de cinco anos e deixa-a à beira da morte"

- "Oito rapazes estão a salvo. Resgate na Tailândia deverá terminar hoje com a retirada de quatro jovens futebolistas e do seu treinador"

- "Corte de cabelo solidário aos sem-abrigo do Porto"

- "Tribunal - Empresário exige 201 mil euros pela ideia dos hotéis CR7"

- "Trabalho - Salários crescem três vezes menos do que a média"

- "Comboio - Viagem Porto-Lisboa vai demorar mais sete minutos"

- "Greve - Alunos do 12.º ano já têm notas para acesso ao Superior"

- "Sporting - Oito novos detidos por invasão e agressão em Alcochete"

- "Benfica - Última época para Luisão como jogador"

Jornal i:

- "Monteiro prepara regresso ao CDS antes das Europeias"

- "Autarcas em pé de guerra com acordos para a descentralização"

- "Soft Brexit agita Governo inglês. Boris Johnson já não apoia Theresa May"

- "Tailândia. O mundo espera que o resgate possa terminar hoje em bem"

- "Sporting. Mais detidos no caso da invasão da academia de Alcochete"

- "Despejos. Suspensão temporária vai criar 'grave crise habitacional'"

- "Dinossauros Kiss, Megadeth e Scorpions atacam em Oeiras"

- "Autoeuropa. Grupo de trabalhadores quer avançar com providência cautelar"

Negócios:

- "Proposta laboral penaliza súper e hipermercados"

- "'Soft Brexit' faz tremer Governo de Theresa May"

- "Raize: a empresa que financia PME e chega agora à bolsa"

- "Incompatibilidade afasta administrador da SAD do Sporting"

- "TAP ganha quota nos aeroportos nacionais"

- "Gonçalo Salazar Leite, Presidente da Cembureau - 'Indústria de cimentos europeia corre risco de deslocalização'"

- "Navigator reformula investimento de 230 milhões em Moçambique"

Record:

- "Bruno e Nani são leões: Médio é apresentado hoje e extremo é o próximo"

- "Sporting: Mais oito detidos pelas agressões em Alcochete"

- "Benfica: Fé por Bernard"

- "FC Porto: Roma insiste em Herrera"

- "Turim já sonha com Ronaldo"

- "Hélio Sousa é a ausência do Euro: 'Leão não tinha futuro definido'"

O Jogo:

- "FC Porto: Trancas à porta: Sérgio Conceição tem garantia de que não sai mais ninguém do núcleo duro"

- "Sporting: Bruno Fernandes resgatado"

- "Mais oito detidos pelo ataque a Alcochete"

- "Benfica: Luisão só joga mais um ano"

- "Mundial: Desavença entre vizinhos"

A Bola:

- "Gelson no Atlético Madrid por 15 milhões: Sporting recebe ainda André Moreira (definitivo) e Vietto (empréstimo com opção de compra)"

- "Sporting: Rogério Alves é o presidente da MAG de Frederico Varandas"

- "Sporting: Bruno Fernandes apresentado hoje"

- "Rafael Leão a caminho do Dortmund"

- "Benfica: 'Desfrutem do meu último ano', Luisão"

- "Benfica: SAD já amealhou Euro40 milhões"

- "FC Porto: Marega falhou o regresso"

- "FC Porto: Mayún não quer voltar ao dragão"

- "Mundial2018: França-Bélgica: Rivalidade com vista para a final"

Com LUSA.