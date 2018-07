Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Invasão da Academia do Sporting: 'O Jorge Jesus é meu'. CM revela mensagens do terror em Alcochete"

- "Drama durou 17 dias: Missão cumprida, todos salvos"

- "4 anos na Juventus: Contrato de 3.425 euros por hora"

- "Benfica: reforços mostram serviço"

- "FC Porto: Miguel Layún rende 4 milhões"

- "3.ª vez: França na final do Mundial"

- "NOS Alive preparado para receber 165 mil"

- "Inglaterra: Emigrante morre em carro-patrulha"

- "Impostos das casas rendem 2,4 mil milhões"

Público:

- "CP está à beira da rutura devido aos comboios velhos e estragados"

- "Cristiano Ronaldo - Mamma mia! Ele já é jogador da Juventus"

- "Mundial - França chega pela terceira vez à final"

- "Tailândia - Todos os 13 'javalis selvagens' já estão fora da gruta"

- "NATO: Aliados europeus não sabem o que esperar de Trump"

- "Imóveis do Novo Banco à venda por ex-assessora de Salgado"

- "Jovens poderão mudar de sexo no registo civil com atestado"

- "Escolaridade das mulheres não é adversa à natalidade"

Jornal de Notícias:

- "Mais 18 mortes por dia desde o início do ano"

- "Ciao Ronaldo - Craque diz olá a uma nova etapa na Juventus e adeus aos anos 'mais felizes' da sua vida no Real"

- "Mundial 2018 - Golo que apurou a França foi o 66.º de bola parada"

- "Benfica - Vitória (3-0) no primeiro teste da pré-época"

- "F.C. Porto - Mexicano Layún de saída para o Vilarreal"

- "Misericórdia perde Centro de Reabilitação para o Hospital de Gaia"

- "Resgate na Tailândia - Milagre ou ciência, estão todos a salvo"

- "Descentralizar - ANMP diz que as negociações vão até novembro"

- "Dez maiores fortunas somam 15 mil milhões"

- "Assaltos - Líder de gangue violento apanhado na Galiza"

- "Novo Banco distribui 97 obras de arte pelos museus do país"

Jornal i:

- "Inquéritos ao FC Porto estão congelados"

- "Turismo. Lisboa já ultrapassa Paris, Londres e Roma"

- "Banca perdoa dívidas de milhões aos grandes e é inflexível com pequenos"

- "Finalmente a cura para a obesidade e diabetes tipo 2"

- "Os miúdos estão bem. Final feliz na Tailândia"

- "Santanistas contra saída de Santana. Manuel Frexes ao i: 'Santana pode sair do PSD mas o PSD nunca vai sair dele'"

- "Gabriela Sobral e Júlia Pinheiro já não mandam na programação da SIC"

- "Trump vem à Europa exigir mais dinheiro para a NATO"

Negócios:

- "Manuel Caldeira Cabral, ministro da Economia: 'Estamos a lançar linhas de crédito com 2.700 milhões de euros'"

- "Crédito para a casa volta a subir ao fim de sete anos"

- "PS e Bloco facilitam contestação legal aos despedimentos"

- "ANA sobe taxas em Lisboa e Porto em novembro"

- "Centeno fixa primeiras traves-mestras do Orçamento"

- "Os 45 mais ricos têm o equivalente a 13% do PIB"

- "Seguros - Fosun e CGD aumentam capital da Fidelidade"

- "União Europeia - Seis eurodeputados portugueses ganharam meio milhão por fora"

A Bola:

- "CR7 JUVE: Confirmado! Ronaldo na Juventus por Euro100 milhões"

- "Preparação. Benfica-Napredak (3-0): Asas para voar"

- "Sporting: 'Voltei porque fui feliz aqui', Bruno Fernandes"

- "Sporting: Carlos Vieira vai mesmo ser candidato"

- "FC Porto: Layún no Vilarreal por Euro4 milhões"

- "Mundial2018: Final na cabeça de Umtiti"

O Jogo:

- "Serie A killer: Depois de Inglaterra e Espanha, Ronaldo parte à conquista de Itália"

- "FC Porto: Daniele Verde negociado"

- "Benfica: Castillo marca terreno"

- "Sporting: 'Rejeitei melhoria do contrato', Bruno Fernandes"

- "Nani prestes a ser oficializado"

- "Bruno de Carvalho apresenta candidatura hoje"

- "Mundial: Bleus na final"

Record:

- "Benfica-Napredak (3-0): Castillo é ameaça: Chileno faz golo na estreia"

- "Sporting: Guerra à vista Gelson"

- "FC Porto: Layún no Vilarreal rende 5 milhões"

- "Mundial2018: 12 anos depois Bleus na final"

- "Sucesso no resgate dos jovens tailandeses: Todos salvos!"

- "'Signore' Ronaldo: Recebe 120 MEuro por 4 épocas na Juventus"

Com LUSA.