Hoje nos jornais

O Jornal Económico:

- "Governo vai 'revisitar' contrato com a Brisa"

- "Proposta favorita para comprar a Comporta cobre dívidas a credores"

- "'Não há nenhuma intenção de transformar o BPI numa sucursal', entrevista ao CEO do BPI"

- "CaixaBank vai abrir em Portugal uma unidade de crédito ao consumo"

- "Rendas da energia: Pinho sugere que há 'combinação' entre MP e deputados para o fazer falar"

- "Grupo de investidores árabes lidera corrida à compra do Efisa"

- "Transportes: Queixas de passageiros às companhias aéreas disparam"

- "Altice processa a rival NOS em 27 milhões de euros"

- "Emprego: O atual CV tem os dias contados: será mais personalizado e interativo"

Correio da Manhã:

- "Mensagens ligam Bruno a terror sobre jogadores"

- "América exige que Portugal gaste 4 mil milhões em defesa"

- "Motoristas da UBER atacados no Algarve"

- "Lisboa: Fugitivo de cadeia viola jovem"

- "Loucura em Turim: Camisolas pagam Ronaldo na 'Juve'"

- "Roma quer levar salivo do Benfica"

- "FC Porto: Central Militão é prioridade"

- "Notas dos exames: Correção suave evita pior média a Matemática"

- "Redução para 35 horas: Falta de pessoal gera caos na Saúde"

Público:

- "Queixas de metade dos vizinhos vão poder fechar alojamento local"

- "O estado da saúde no dia do Estado da Nação"

- "Governo força demissões nos Registos e Notariado"

- "Trump reafirma apoio à NATO depois de lançar o pânico"

- "História teve a pior descida e a pior média nos exames"

- "Escolas alertam que professores podem não ter férias tão cedo"

- "Paul Schrader. O argumentista de 'Taxi Driver' assina um dos filmes do ano"

- "Mundial 2018 - Modric é idolatrado no mundo, na Croácia nem por isso"

- "Astrofísica - Já sabemos qual é a origem cósmica dos neutrinos"

Jornal de Notícias:

- "Queixas disparam com entrada de privados na TAP"

- "As notas tiram-lhes o sono - Várias escolas abriram à meia-noite para alunos verem resultados dos exames. Média de Matemática baixou, mas História foi pior"

- "Hells Angels planearam ataque a rivais durante uma semana"

- "Acusação: Autarca ia ver jogos do Benfica no carro da Câmara"

- "Barcelos: Homem de 89 anos abandonado pela família no hospital"

- "Consumo - Cartões de crédito agravam endividamento"

- "Itália - Juve apresenta Ronaldo sem honras de estrela"

- "Sporting - Neuchâtel dá a volta e vence leões na Suíça"

Jornal i:

- "Como vai este país - Retrato do Estado da Nação"

- "Entrevista a João Almeida Lopes, presidente da Apifarma - 'A deslocalização do Infarmed para o Porto vai afetar todos os portugueses'"

- "Líder da JSD quer que condenados por corrupção sejam proibidos de voltar à política durante 10 anos"

- "Professores desiludidos com sindicatos por causa das negociações"

- "Hells Angels. Novas detenções na investigação a motards"

- "Conheça os melhores e os piores destinos para viajar"

- "Laura Soveral. Morreu a 'rainha branca' do cinema português"

Negócios:

- "Expansão do metro vai reduzir tempos de espera"

- "Organismos públicos dão milhões à margem da lei"

- "O Estado da Nação na economia e na política"

- "CMVM junta-se a alertas sobre preços do imobiliário"

- "Aeroporto de Lisboa prepara-se para verão congestionado"

- "ERSE passa a regular e vigiar combustíveis"

- "Itália: Como é que a Europa descalça esta bota? Álvaro Vasconcelos: 'Trump não se importará de usar a força se lhe for útil'"

A Bola:

- "William vale Euro30 milhões: Médio assina pelo Bétis por cinco épocas"

- "Neuchâtel Xamax-Sporting (2-1): Esquerdinos dão cartas num leão ainda a gatinhar"

- "FC Porto: 'Nunca fui uma verdadeira aposta', Gonçalo Paciência"

- "Benfica: Expectativa por Bernard"- "Mundial 2018: Uma foto com história"

- "Ténis: De uma 'quase' morte à 10.ª final de Wimbledon: A história de Serena Williams"

O Jogo:

- "'Saio para me afirmar', Gonçalo Paciência parte com a certeza de que o FC Porto terá 'outro grande ano'"

- "Pinto da Costa falou com Ricciardi e Barroso"

- "Sporting: Matheus e Raphinha agradam"

- "Benfica: West Ham na corrida por Bernard"

- "V. Guimarães: Celis fica e agrada a Castro"

- "Aves: Michel Douglas na vaga de Guedes"

Record:

- "Encaixe de leão: Venda de William ao Bétis pode chegar aos 31 milhões"

- "Leões preparam queixa contra Podence e Olympiacos"

- "Cintra insiste com Bas Dost"

- "Neuchâtel-Sporting (2-1): Raphinha deu nas vistas"

- "Benfica: Salvio agrada à Roma"

- "V. Setúbal-Benfica: Jonas e Fejsa limitados"

- "FC Porto: Sérgio pede reforços"

- "Itália: 'É um prazer jogar com o melhor do mundo', Cancelo animado com Ronaldo"

Com LUSA.