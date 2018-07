Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Ronaldo vende tudo em Espanha"

- "Tragédia em praia não vigiada em Espinho: Banhista morre perto dos filhos"

- "Atropelamento e fuga: Neta de luto escreve a condutor homicida"

- "Políticos vigiados em negócios com casas"

- "França campeã do Mundo"

- "Sporting: Críticas de Bruno incentivaram terror"

- "Benfica: Carrillo no Al Hilal de Jesus por 4 milhões"

- "FC Porto: Central Militão perto dos portistas"

- "Suspeita do MP: Salgado esconde 30 milhões em Macau"

- "Reforço de Médicos: Hospitais esperam luz verde do Governo"

- "Polícias em alerta: Guerra de 'motards' chega ao estrangeiro"

Público:

- "França: O mundial é só para os 'grandes'"

- "Reclusos vão ter consultas de VIH e hepatites virais nas prisões"

- "Até onde cederá Trump para cantar vitória em Helsínquia"

- "Jerónimo Pizzaro: 'Fernando Pessoa já é uma marca'"

- "BE, PCP e PEV levam à AR a gestão pública das cantinas"

- "Aceder ao programa Casa Eficiente nem é fácil nem barato"

Jornal i:

- "Trump diz que a Europa é 'um inimigo' antes da cimeira com Putin"

- "Caso Tancos: Governo cola-se a Marcelo e pede explicações ao Ministério Público"

- "Mundial: Le jour de gloire est arrivé"

- "Caso Lex: Juíza Fátima Galante pode voltar ao Tribunal da Relação"

- "Brasil: Quase 12 milhões vivem em pobreza extrema"

- "O mistério do envenenamento da lince Kayak"

- "Alfredo Barroso: 'É uma estupidez a esquerda oferecer o poder à direita por excesso de sobranceria'"

- "Verão: As 20 melhores praias do mundo. Figuras de estio. A guerra dos números da cerveja"

Negócios:

- "Fortunas da bolsa encolhem 700 milhões"

- "Soluções de baixo risco para as suas poupanças"

- "Conversa Capital, Francisco Calheiros: 'Só quando vir os caterpillars no Montijo é que fico satisfeito'"

- "Aga Khan bem posicionado para entrar no capital do Taguspark"

- "Regulação: Há seis bancos à espera de luz verde para mudar gestores"

- "Mobilidade: Governo quer incentivar funcionários públicos a irem para o interior"

- "Poder Local: Câmaras batem recorde na integração de estagiários"

- "Trabalho: UGT contesta opções para o banco de horas"

Jornal de Notícias:

- "Acidentes com comboios há doze anos na gaveta"

- "Praia em família acaba em tragédia"

- "Seduziu e sacou dinheiro a pelo menos cinco mulheres dizendo ser diretor de futebol do Sporting"

- "Coimbra: Casal gay agredido por causa de um beijo"

- "Função Pública: Rumar ao interior dá mais férias e abonos"

- "SOS Florestas: Travar crise do sobreiro custa 60 milhões"

- "Helsínquia: Diálogo entre Trump e Putin põe fim ao isolamento da Rússia"

O Jogo:

- "Touché: 20 anos depois, os bleus voltam a conquistar o Mundial"

- "FC Porto: Diogo Leite: a nova aposta de Conceição"

- "Sporting: Kostic negociado"

- "Benfica: Rúben Dias discute aumento

- "Braga: Paulinho demolidor"

- "V. Guimarães: Govea na mira"

A Bola:

- "Félicitations: Franceses ultrapassam trauma da final perdida com Portugal e sagram-se campeões do mundo pela segunda vez"

- "Benfica: 'Gedson é para se afirmar nesta época', Hélder Cristóvão explica o plano para o médio de 19 anos"

- "Sporting: Tudo por Bas Dost"

- "FC Porto: Besiktas é opção para José Sá"

- "Mercado: 'Ronaldo teve muita coragem em ir para a Juventus', Jorge Jesus comenta transferência de CR7, que já está em Turim"

Record:

- "Fé em Dost: Aumenta a confiança em Alvalade na continuidade do goleador"

- "França-Croácia (4-2): Galo canta 20 anos depois"

- "Hoje é dia de Ronaldo"

- "Benfica: Jesus leva Carrillo"- "FC Porto: Brahimi fica e renova"

- "Hóquei em patins. Portugal-Andorra (11-0): Goleada à antiga a abrir Europeu"

Com LUSA.