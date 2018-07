Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Reformas de 2018 com novo aumento"

- "Ronaldo ambicioso na Juventus: 'Não vim para passar férias'"

- "Condutora de 17 anos fere 9 pessoas em prova ilegal"

- "Justiça quer ver carta de Salgado a Pinho"

- "Voluntários de Lagos: Cinco bombeiros feridos em despiste"

- "Benfica paga 40 milhões por avançados Ferreyra e Castillo"

- "Sporting goleia 4-1: Jovens leões em destaque na Suíça"

- "FC Porto: lateral Saidy sem aval de Conceição"

- "Falso diretor burla e agride mulheres"

- "Portagens do Interior com mais descontos"

Jornal i:

- "Ainda há três vítimas dos fogos de outubro hospitalizadas"

- "Foi há 100 anos: A madrugada em que Lenine extinguiu os Romanov"

- "Cristiano Ronaldo em Itália para deixar a sua marca"

- "Putin revela que queria que Trump ganhasse as eleições, mas não fez nada"

- "Vila Nova de Famalicão: Menor atropelou nove pessoas em corrida ilegal"

- "A história do chefe dos guardas prisionais que acabou acusado"

- "Hospital de Santa Maria: Smartwatches ajudam a salvar vidas"

- "Dark Sky Alqueva: Como foi o festival de estrelas no Alentejo"

Jornal de Notícias:

- " (Cristiano Ronaldo):'Sou diferente dos outros'"

- "600 créditos por dia para comprar carro"

- "Cimeira: Sintonia de Trump e Putin debaixo de fogo nos Estados Unidos"

- "Madeira dos fogos está a apodrecer sem compradores"

- "Famalicão: Menor atropela 9 pessoas em corrida ilegal"

- "Gaia: Médicos do hospital começam a bater com a porta"

- "F.C Porto: Dragões andam à caça de um goleador"

- "Benfica: Contratos de jogadores caem na Net"

- "Educação: Manuais gratuitos só com inscrição"

- "Justiça: Falta papel no maior tribunal do país"

Negócios:

- "Supervisores financeiros com regime mais exigente"

- "Ronaldomania já põe a Juventus a ganhar"

- "Carris municipal dá 5 milhões de lucro"

- "Multas até 35 mil euros para quem tenha mais de sete alojamentos locais"

- "Política: Putin admite que queria a vitória de Trump"

- "Previsões: FMI revê em baixa PIB da zona euro"

- "Bruxelas ameaça Airbnb com medidas coercivas"

- "Fundos de ações batem o índice nos últimos 10 anos"

- "Empresas do interior vão ter até 80% de desconto nas portagens"

Público:

- "Putin deu a Trump o que ele queria e Trump deu-lhe muito mais em troca"

- "Estado paga mais a ex-gestores do BPN que a Costa ou a Marcelo"

- "Portugal tem sete cursos superiores no top 50 mundial"

- "Famílias terão de se inscrever para receber manuais grátis"

- "Azeredo remete para o Exército e para o MP explicação sobre Tancos"

- "Vai a Juventus triunfar na Liga dos Campeões com Ronaldo?"

- "Hells Angels vigiados por várias polícias europeias"

- "Crónica de Eduardo Sá: 'E se vai de férias com uma relação por resolver?'"

- "P2 Verão: Empresas centenárias: Amorim, quatro gerações de decisões temerárias"

- "P2 Verão: Música: O álbum de vida de António Manuel Ribeiro"

Record:

- "Rejuvenescido: CR7 levou banho de multidão pela manhã"

- "Sporting: Continua a luta por Battaglia e Bas Dost"

- "Leões goleiam: Geraldes brilha e pede lugar"

- "José Fonte é nome falado em Alvalade"

- "Benfica: Ferreyra e Castillo custam 40 milhões"

- "Irmão e empresário de Jonas confia na renovação: 'Sempre foi fácil chegar a entendimento'"

- "FC Porto: Cinco reforços por comprar"

- "Hóquei em patins: Novo triunfo (Portugal-Suíça 7-1)"

O Jogo:

- "La (3ª) Vita è Bella: Turim parou para pedir a Ronaldo que ganhe a Champions pelo terceiro clube"

- "FC Porto: André Pereira obriga a repensar"

- "Sporting: Dost quer garantia anti-Bruno"

- "Benfica: Vieira define plantel"

- "Braga: João Novais: 'Hei de pensar na seleção'"

- "Boavista: André Claro já é reforço"

A Bola:

- "Il Divo: 'Adoro desafios. Sou diferente e não estou acabado aos 33 anos. Vou tentar surpreender uma vez mais', Cristiano Ronaldo apresentado pela Juventus em ambiente de loucura"

- "Benfica: Carrillo certo no Al-Hilal"

- "Sporting-Stade Lausanne (4-1): Geraldes enche o campo"

- "Portimonense-FC Porto: O primeiro jogo de preparação à porta aberta"

- "Portugal-Noruega (3-1): Sub-19 entram a ganhar"

Com LUSA.