Hoje nos jornais

Visão:

- "Esquemas suspeitos na reconstrução de Pedrógão"

- "Futebol: O segredo do 'fenómeno' Mbappé"

Sábado:

- "O assalto à PT: Saiba como eles destruíram a maior empresa portuguesa"

- "Parlamento foi de férias sem nada mudar: Todas as regalias -- e os abusos -- dos deputados nas contas e nos salários"

Correio da Manhã:

- "Estado avalia pureza da droga em festival"

- "Resgatados na Tailândia: Crianças contam milagre da gruta"

- "Crime no Porto: Zanga entre amigos acaba em morte"

- "Nova lei em vigor: Poupança na casa com juros negativos"

- "Sporting chumba Bruno e Vieira"

- "Benfica ataca Gabriel e Renato Sanches"

- "FC Porto: Conceição desespera por defesas-centrais"

- "Estádio de Braga: Arquiteto encaixa mais de sete milhões"

- "Hells Angels: Motards impedidos de ir a concentrações"

- "Eça de Queiroz: Escolas livres para escolher qualquer obra"

- "PSD dá a mão ao Governo e deixa aprovar nova lei laboral contra a esquerda"

- "Sócios de investidor inglês: Donos de restaurantes ganham Comporta"

Jornal i:

- "Contas no vermelho: Turismo não chega para as despesas"

- "Portugueses procuram cada vez mais hotéis para animais de estimação"

- "Movimento pela esterilização (dos animais) 'chocado' com deputados"

- "Os Maias já não são obrigatórios... há 16 anos"

- "PS sozinho no código laboral: PSD absteve-se, PCP e Bloco votaram contra"

- "Google: Multa milionária de Bruxelas é apenas o início do castigo"

- "Espanha gastou milhões em submarino que não cabe na doca"

- "Estamos mais perto de saber para que servem as riscas das zebras"

- "Liverpool: Alisson é o guarda-redes mais caro de sempre"

Negócios:

- "Há marcas que escapam ao aumento do imposto automóvel"

- "Bancos têm 10 dias para rever juros do crédito"

- "Obrigações: Ninguém aplicou mais de 20 mil euros nas OTRV"

- "Raize sobe 19% na estreia em bolsa"

- "Via CTT: Fisco não suspendeu todas as cobranças"

Jornal de Notícias:

- "Ambulâncias paradas por falta de técnicos do INEM"

- "Cinco mil motards na mira das polícias europeias"

- "Paixão não correspondida na origem de homicídio à facada na baixa portuense"

- "Vila Verde: Detido para cumprir pena de violência doméstica"

- "Parcómetros: Erro impede cobrança de multas na invicta"

- "Tailândia: Rapazes recuperados e de regresso a casa"

- "F.C Porto: Conceição crítico e à espera de novos reforços na defesa"

- "Sporting: Bruno impedido de ser candidato"

- "Parapentes invadem céus de Montalegre"-

"Entrevista (Nuno Botelho, Presidente da ACP): 'Quem está em Lisboa tem muita dificuldade em ouvir'"

- "Infarmed: Instalação no Porto não ameaça saúde pública"

Público:

- "Abate de animais pelas câmaras vai mesmo acabar em outubro"

- "Entrevista a Maria José Morgado: 'No país, perdeu o sentido ser-se de direita ou de esquerda. Tem mais sentido ser-se honesto'"

- "Agressão racial no Porto vale processo contra dois polícias"

- "AR: O dia em que a 'geringonça' deu lugar ao bloco central"

- "Saúde quer reduzir ainda mais o açúcar nos pacotes"

- "Passe social único na região de Lisboa custa 65 milhões"

- "Festivais: A música de volta a Sines e ao Super Bock Super Rock"

- "Médio Oriente: Orbán visita Netanyahu: Radicais europeus e Israel"

- "Jogos Sociais: SIC condenada a pagar 7.500 euros por se ter enganado na chave do euromilhões"

O Jogo:

- "Craques em cima da mesa: Sérgio Conceição pede a Pinto da Costa reforços que façam a diferença"

- "FC Porto: Kelechi começa pelos bês"

- "Sporting: Dost volta e assina até 2021"

- "Benfica: Braço de ferro por Gabriel"

- "Braga-Bétis (1-1): Paulinho e polémica"

- "Aves-V. Guimarães (2-2): Avenses testam contra-ataque"

A Bola:

- "Campeão azedou: Falta de reforços no FC Porto deixa Sérgio Conceição cada vez mais zangado"

- "SC Braga: Empate com o Bétis e três expulsões"

- "Sporting: proposta a Tissone"

- "Sporting: 'Vou sair de cabeça erguida', Sousa Cintra não apoia qualquer candidato"

- "Por dentro de uma palestra de Jorge Jesus"

- "Bielorrúsia: O estranho novo passo na carreira de Maradona"

Record:

- "'Tomara que dê certo', Gabriel médio do Leganés confirma negociações com o Benfica"

- "Bas Dost volta: Empresário hoje em Lisboa para concluir acordo"

- "FC Porto: Dois reforços para Sérgio Conceição"

- "Francisco J. Marques arguido por divulgar mails: 'É verdade, mas não estou preocupado'"

- "Betis-SP Braga (1-1): Minhotos acabam com oito"

- "Hóquei em patins. Portugal-Áustria (15-1): Nova goleada dá liderança do grupo"

- "Sousa Cintra: 'Estamos a formar uma equipa poderosíssima'"

- "Bruno de Carvalho impedido de entregar lista: 'Têm um medo enorme que eu vá a eleições'"

- "Elsa Judas: 'Sinto-me traída e enganada por BdC"

Com LUSA.