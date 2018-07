Hoje nos jornais

O Jornal Económico:

- "'Governo e patrões em choque frontal na linha da Beira Alta"

- "'Quem aprova três orçamentos, aprova quatro' - secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias"

- "EDP pagou 12 mil milhões ao Estado e recebeu 4,7 mil milhões em 'rendas'"

- "Lisbon Green Valley totalmente vendido na primeira fase de entregas"

- "Jornal Económico lança Prisma, o novo site de 'slow journalism'"

- "Pedro Pedroso escolhido pelos chineses para liderar o Banif BI"

- "Altice afasta despedimento coletivo, diz João Zúquete da Silva"

- "Financiamento de empresas com ICO dispara 1.500% em 2018"

- "Benefício da Euribor negativa nos créditos vai ser curto, avisa Deco"

- "Sporting: Sousa Cintra livra Jorge Jesus de cláusula de silêncio no valor de 10 milhões"

Correio da Manhã:

- "Bas Dost exige segurança privada: Condição do holandês para regresso ao Sporting"

- "Justiça investiga fraude com dinheiro dos fogos"

- "Homicida de ex-namorado em prisão preventiva"

- "A partir de setembro: Carros poluentes ficam mais caros"

- "Aveiro: Barco de Coentrão salva pescadores"

- "Algarve: Vigilância apertada na concentração motard"

- "Atleta desaparecido: PJ analisa hipótese de assassinato"

- "Criação de empresas: Instituto público discrimina homens"

- "Gabriel faz tudo para reforçar o Benfica"- "Mails para Vieira: Adão Mendes pede prendas para árbitros"

- "FC Porto: Cláusula de Herrera afasta Bétis"

Jornal de Notícias:

- "Famílias estão a pagar 100 euros a mais por ano na fatura do gás"

- "Férias esgotam hotéis para animais"

- "Três pescadores mortos no espaço de um mês"

- "Quatro detidos em guerra de seguranças no Minho"

- "Música - Segunda onda do Marés Vivas arranca em Gaia"

- "Parteiras na ponte"

- "Desvio de meio milhão nos donativos de Pedrógão investigado"

- "F.C. Porto - Militão já não foge aos dragões"

- "Sporting - Battaglia exige três milhões"

- "Ronaldo dá 20 mil euros de gorjeta na Grécia"

Público:

- "PCP abre a porta a novo acordo com o PS sem papel assinado"

- "Registados 1.270 casos de menores em coma alcoólico"

- "Londres e Bruxelas preparam-se para 'hard Brexit'"

- "Lisboa - Taxa do aeroporto não será cobrada a ninguém"

- "ípsilon - Ainda estamos a descobrir John Coltrane"

- "ADSE - Consultas pagas terão um limite de 24 por ano"

- "Futuro sustentável - Como vão ser os carros inteligentes"

- "Objetos (quase) obsoletos - O frasco que guarda o cheiro dos anos 70 e 80"

Jornal i:

- "Quatro mil casais conservadores discutem vida conjugal em Fátima"

- "Entrevista a Álvaro Beleza, dirigente do PS - 'Corremos o risco de ter um SNS para pobres e hospitais privados para quem tem seguro de saúde'"

- "Somnii. Lixo continua na praia da Figueira da Foz depois do 'maior sunset de sempre'"

- "Orçamento. Marcelo convoca partidos para acautelar riscos de crise política"

- "Constitucional vai avaliar lei da descentralização. Deputado do PS diz que AR foi menorizada"

- "Transportes. Autocarros e comboios vão dar espaço a campanha de saúde"

Negócios:

- "Bancos apostam nas contas 'light'"

- "Sonangol vai deixar de produzir petróleo"

- "Inspeção de Finanças dá razão aos notários nas queixas contra o Governo"

- "Carlos Martins, presidente do Centro Hospitalar Lisboa Norte: 35 horas. 'Reforço ficou 50% aquém do que pedimos'"

- "Presidente do BEI avalia impacto do plano Juncker"

- "Banca - Efisa admite precisar de aumentar capital"

- "Entrevista a Álvaro Garrido - 'Há uma desvalorização clara da pesca no discurso político'"

A Bola:

- "Gabriel faz pressão para sair: Vontade do jogador é arma do Benfica nas negociações com o Leganés"

- "De Jong na lista(Sporting)"

- "Éder Militão está quase a chegar (FC Porto)"

- "Ruben Semedo refaz a vida"

- "O novo de ´Patrizio´"

- "Este é o melhor projeto para o Sporting"

O Jogo:

- "Vitamina Herrera"

- "Mexicano chega domingo para reforçar pré-época dos dragões"

- "Gabriel está complicado, Siliki é plano B"

- "Raniel no radar (Sporting)"

- "Militão chega a tempo da apresentação"

Record:

- "Gabriel avança", "Médio do Leganés mais perto do Benfica"

- "De Wit assina por 3 anos (Sporting)"

- "Dos acordo quase fechado"

- "Nakajima nas mãos de Sérgio Conceição}"

- João benedito ´Hora de retribuir tudo o que o Sporting me deu"

