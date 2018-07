Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Centeno trava carreiras na função pública"

- "Bancos poupam mil milhões com despedimentos"

- "FC Porto-Everton (1-0): Sinais de retoma"

- "Águia Gedson entra na Champions"

- "Leão tenta regresso de João Mário"

- "Adeptos do Sporting não acreditam no título"

- "Eduardo Barroso sofre enfarte"

- "Acidentes matam três motards"

- "Indemnização força Lisboa a rever contas"

- "Celebridades exigem fim das 21 concessões"

- "Adeptos da Juve e Hells Angels juntos na prisão"

- "Nasa avança para a conquista ao sol"

Jornal de Notícias:

- "Rendas em atraso nos bairros sociais somam 48 milhões"

- "Menos desempregados a limpar florestas"

- "Juízes lançam ultimato à ministra para arranjar elevadores"

- "Portugal lidera criação de emprego em plataformas online"

- "Presidente do S. João dá um mês ao Governo para libertar verbas"

- "SEF: Centro para ilegais e requerentes de asilo sem condições"

- "Cuba: Sai comunismo da Constituição entra propriedade privada"

- "F.C Porto: Golo de Marega acorda dragão"

- "Sporting: Piccini no Valência garante lucro de 5 milhões"

- "Benfica: Raide a Madrid para fechar Gabriel"

Público:

- "Entrevista ao ministro das Finanças, Mário Centeno: 'Professores? O OE é para todos os portugueses'"

- "Inspetora do 'Swissleaks' escapa a sanção disciplinar"

- "Cuba deixa cair comunismo e legaliza casamento gay"

- "Empresas centenárias: Há uma empresa em Lisboa que luta contra a escuridão desde 1789 - P2Verão"

- "Programa que já não vigora é a base do ensino da matemática"

- "O estranho contrato do líder PSD-Algarve com um vogal"

Jornal i:

- "PSP. Festivais obrigam agentes a trabalhar em dias de folga"

- "Ranking. 50 praias paradisíacas para nos fazer sonhar"

- "Entrevista ao poeta António Barahona: 'Acredito que não se morre. Muda-se de estado'"

- "Aeroporto de Beja recebe hoje o maior avião de passageiros do mundo"

- "Ex-estratega de Trump vai aconselhar a extrema-direita europeia"

- "Saiba quais os riscos de arrendar casa para as férias"

- "Cristas: 'O tempo de enganar toda a gente esta a esgotar-se'"

- "Eleições no Sporting: Figo prepara candidatura demolidora"

Negócios:

- "Idade média de reforma no privado sobe para 64 anos"

- "Conversa Capital, Hélder Pinto (SEcretário-geral da ACAP): 'Há uma fadiga fiscal no automóvel'"

- "Herdeira do Banif espera pagar dividendos em 2022"

- "PSI-20: Resultados semestrais vão sustentar ganhos na bolsa"

- "Casinos queixam-se da concorrência da Santa Casa"

- "Automóvel: Mobi.e volta a atrasar cobrança de carregamentos rápidos"

- "Fundos: Portugal é dos países que mais recebe de Bruxelas"

- "Agricultura: Campanha de azeite foi a mais produtiva de sempre"

- "Brexit: Reino Unido só paga à UE com acordo comercial"

- "As moedas para investir na guerra comercial"

A Bola:

- "Jonas tem proposta milionária para sair: Avançado brasileiro vacila com valores de clube árabe"

- "Sporting: Vukcevic na agenda"

- "A melhor versão do dragão"

- "Inglaterra: João Moutinho a caminho do Wolves"

- "Europeu sub-19: Seleção nas meias-finais"

- "China: Paulo Bento despedido"

- "Hóquei em patins: Desperdício fatal"

O Jogo:

- "Dragão à vista: Decisão do obrigatório Marega num jogo bem mais positivo do campeão nacional"

- "Sporting: Seguem-se Rafael Leão e Coentrão"

- "Benfica: Gabriel decide-se amanhã"

- "V. Guimarães-Santa Clara (3-2):'Monstruoso' Tyler Boyd"

- "Espanha-Portugal (6-3): O fantasma do costume"

Record:

- "Semana de reforços: Mais 5 pilares para o plantel de Peseiro"

- "Bas Dost, Bruno Fernandes e Acuña voltam hoje a Alcochete e Coates é esperado 4ª feira"

- "Benfica: Gabriel para fechar hoje"

- "'Quero muito ir para o Benfica', Abdulkadir Ömür, médio do Trabzonspor, também negociado"

- FC Porto-Everton (1-0): Máquina de Sérgio começa a afinar"

- "Dragões tentam Pepe"

- "Europeu Sub-19. Portugal-Finlândia (3-0): João Filipe dá espetáculo"

- "Hóquei em patins: Seleção perde título europeu"

- "Atletismo e Sporting campeões"

Com LUSA.