Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "1,6 milhões de reformas abaixo do salário mínimo"

- "ADSE paga 673 Euros e 10.239 Euros pela mesma prótese"

- "3 dias para avaliar 70 mil alunos"

- "PJ passa à lupa últimos passos do atleta"

- "Vieira resiste à pressão de Jonas"

- "Turcos são primeiro obstáculo do Benfica na Liga milionária"

- "Mbemba reforça defesa portista"

- "Juve Leo deve um milhão ao Sporting"

- "Predador do Facebook abusa de menores e apanha 8 anos e meio"

- "Eduardo Barroso já teve alta hospitalar"

Público:- "Laborinho Lúcio: 'Condenei pessoas por atos tremendamente negativos, sendo elas pessoas fantásticas'"

- "Descongelamento nas empresas públicas abrangeu 66 mil pessoas"

- "Baixar impostos sobre a energia é prioridade do BE no OE 2019"

- "Lisboa vai travar alojamento local nos bairros históricos"

- "Exportação de azeite cresceu 46% entre outubro e abril"

Jornal i:

- "Candidatura em risco - Mulher de Figo não quer sair de Madrid"

- "Bruno de Carvalho - 'Recolha de assinaturas para a assembleia-geral correu muitíssimo bem"

- "A ADSE 'não é sustentável com o atual paradigma' - economista Eugénio Rosa"

- "Entrevista. Presidente do conselho dos refugiados admite 3.ª guerra mundial"

- "Acordo laboral. Costa sob pressão de patrões e sindicatos"

- "Professores dizem que declarações de Centeno são 'provocação'"

- "Cuba. Acabar com o comunismo para fazer crescer economia"

- "Tempo. Calor mata no Japão, alerta vermelho no Reino Unido"

Jornal de Notícias:

- "Lei do tabaco já rendeu um milhão em multas"

- "Gigante dos ares estreia-se num aeroporto sem passageiros"

- "Teste do pezinho falhou e criança ficou deficiente mas Estado não quer pagar"

- "Predador sexual que atraiu duas meninas pelo Facebook apanha oito anos de cadeia"

- "Setúbal - Menino preso em piscina morreu no hospital"

- "S. João - Aumenta pressão para forçar as obras na ala pediátrica"

- "Conflito - Trump sobe o tom das ameaças ao Irão"

- "Compras - Lidl recusa cartão de refeição de 200 mil"

- "F.C Porto - Mbemba assina por quatro anos"

- "Benfica - Turcos no caminho dos prometidos 37,8 milhões da Champions"

- "Professores - Travão de Centeno às progressões enfurece sindicatos"

Negócios:

- "China reage a Trump com estímulos à economia"

- "Licenças de CO2 garantem expansão dos metros"

- "Miguel Maya já assumiu liderança do BCP"

- "Semapa tem 30 milhões para investir em start-ups"

- "Évora, um concelho que ganhou asas"

- "Parque automóvel - Estado ficou com menos 300 viaturas em 2017"

- "Comissões - Só há um banco a dar isenção nas contas ordenado"

- "Serviços postais - City Post acusada de abandono e fuga aos impostos"

- "União Europeia - Portugal é dos que tem menos pessoas na Função Pública"

A Bola:

- "Jonas discute futuro com Vieira: Reúne-se com o presidente do Benfica após digressão nos EUA"

- "Leganés pede Euro15 milhões por Gabriel"

- "FC Porto: São Paulo estica a corda por Militão"

- "FC Porto: Mbemba assina até 2022"

- "Sporting: SAD analisa Enzo Pérez"

- "SC Braga: Zorya é o primeiro passo rumo à Liga Europa"

- "Itália: Testes físicos dão menos 13 anos a Ronaldo"

O Jogo:

- "Mbemba aponta a títulos: Central congolês assinou pelo FC Porto até 2022"

- "Paulinho e Ewerton custaram cinco milhões"

- "Sporting: Battaglia no centro da guerra"

- "Benfica: Gabriel fecha compras"

- "Braga: Fonseca traça perfil do Zorya"

- "João Moutinho muda-se para Wolverhampton"

Record:

- "A todo o gás: Aí estão os 'reforços' às ordens de Peseiro"

- "Forma de pagamento atrasa acordo por Battaglia"

- "Piccini explica saída a bem: 'Não podia dececionar 3,5 milhões por culpa de 40 ou 50 criminosos"

- "Bruno Fernandes e Bas Dost a 100 por cento no primeiro treino"

- "Benfica: Gabriel mais longe"

- "Jonas pode sair"

- "Benfica: Fenerbahçe é o adversário na 3ª eliminatória da Champions

"- "FC Porto: Mbemba assinou até 2022: 'Vou dar o máximo'"

- "Inter Milão quer Herrera"

- "Zorya no caminho do SP Braga"

- "Ronaldo vai dar retorno de 340 milhões à Juve"

