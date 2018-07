Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Tragédia da Grécia repete Pedrógão: Mar de chamas. 77 mortos, 187 feridos"

- "Diz governante: 'O mais difícil ainda está por vir' em Portugal"

- "Banca trava crédito à habitação: Novas regras obrigam a forçar aperto nos empréstimos"

- "Pombal: Gang mata idosa para roubar 150 euros"

- "764 mil ganham salário mínimo"

- "Sporting ganha 25 milhões na venda de Gelson"

- "FC Porto: Kouyaté na mira do dragão"

- "Gabriel faz ultimato ao clube para jogar no Benfica"

- "Rendas abusivas da luz escapam ao regulador"

- "Professores deixam 1.230 lugares por ocupar em concurso"

- "Apoio contra a seca em 40% dos concelhos"

Público:

- "Maioria do emprego criado este ano foi acima do salário mínimo"

- "Incêndios - Inferno na Grécia faz 74 mortos"

- "'Estas catástrofes vão ser frequentes' (Filipe Duarte Santos, especialista em alterações climáticas) "

- "Portugal vai ter gabinetes de crise de saúde mental para tragédias"

- "Uma causa da minha vida - Helena Roseta sobre a despenalização do aborto: Guterres foi 'desleal' com o PS"

- "BE discute masculinidade tóxica e direito à boémia"

- "Paquistão - Herói do críquete pode vencer eleições de risco"

- "Professores - Arlete entrou no quadro aos 66 anos"

Jornal de Notícias:

- "Pedrógão grego - Autoridades contavam 77 mortos no fogo que devastou estância de férias próxima de Atenas, mas ainda havia uma centena de desaparecidos"

- "Razia nas caixas multibanco desde a chegada da Troika"

- "Margarida fez a melhor tese de doutoramento da Europa"

- "Usou cheques furtados para pagar proteção na cadeia de Coimbra"

- "Espanha - Jihadista açoriano em tribunal"

- "Desaparecido - Amigos não desistem de triatleta"

- "Porto - Taxa turística rende mais de dois milhões"

- "F.C. Porto - Danilo acelera rumo ao jogo da Supertaça"

- "Rui Moreira queixa-se a Marcelo dos atrasos no Infarmed"

- "Quatro GNR condenados a pagar oito mil euros a juiz polémico"

Jornal i:

- "Somos todos gregos - Especialistas alertam que mega incêndios vão ser uma constante no sul da Europa"

- "Crédito à habitação vai apertar. Especialista diz que preços das casas podem descer"

- "Carlos Carreiras pede reunião a Costa sobre a Linha de Cascais"

- "PSD-Lisboa quer Sá Carneiro no Panteão Nacional"

- "União Europeia dá 6.000 euros por cada migrante recebido"

Negócios:

- "#OS MAIS PODEROSOS 2018 - As chaves do poder - Hoje, um retrato do poder em Portugal e no mundo"

- "Banco CTT faz compra de 100 milhões"

- "Salários e pensões pressionam Centeno no Orçamento"

- "Estudo da ERSE sobre os custos de produção pode baixar fatura da luz"

- "Vendas dão um terço dos lucros ao BPI"

- "Governo já captou toda a poupança que queria dos portugueses"

- "Impostos - Fisco recusa IVA reduzido para perucas oncológicas"

- "União Europeia - Theresa May assume liderança das negociações do Brexit"

- "Ambiente - Mercados municipais vão ter apoios para descarbonizar"

Record:

- "Vukcevic negociado: Mercado a mexer em Alvalade"

- "Paulinho desejado: minhotos pedem 15 MEuro"

- "Sporting: Badelj é sonho possível"

- "Gelson em Madrid"

- "Rafael Leão tem proposta do Man. City"

- "Inglaterra: Moutinho no Wolverhampton"

- "Benfica: Jonas prefere ficar mas exige aumento"

- "FC Porto: Militão garantido. Mbemba deve ser titular na Supertaça"

- "SAD do Portimonense desmente o próprio presidente: Ewerton e Paulinho é que quiseram sair"

- "Ronaldo em busca do 3.º 'The Best'"

A Bola:

- "Gelson segue para a FIFA: Sporting avança com queixa contra jogador e Atl. Madrid"

- "Sporting: Battaglia mais difícil, Badelj é alternativa"

- "Águias insistem em Gabriel"

- "Dortmund a pensar na Liga dos Campeões"

- "'The Best': Cristiano Ronaldo outra vez nomeado, Neymar de fora"

- "FC Porto: Militão garantido por Euro7 milhões"

- "Vitória de Setúbal: Zequinha volta ao Bonfim"

O Jogo:

- "Militão só espera ordem: São Paulo tenta usar defesa em mais alguns jogos, mas transferência para o FC Porto está fechada"

- "FC Porto: Dupla na mira de Sérgio"

- "Sporting: Badlj é o 'seis' de Cintra"

- "Benfica: Krodinovic e a bola 185 dias depois"

- "V. Guimarães: Joseph convence Castro"

- "V. Setúbal: Zequinha e Cadiz reforçam ataque"

Com LUSA.