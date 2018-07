Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Acordo secreto dá 705 milhões a privados"

- "Estradas de Portugal e concessionárias em esquema para fintar Tribunal de Contas"

- "Tragédia na Grécia: Famílias desesperam sem notícias dos desaparecidos"

- "Dez motos roubadas na festa de Faro"

- "Governo esconde contas dos professores"

- "Tempo quente e seco no início de agosto"

- "Risco elevado de nova crise económica"

- "Sporting faz tratado de paz com as claques"

- "Benfica: Vitória com dúvidas na baliza do Benfica"

- "Militão reforça defesa do FC Porto"

- "Choque frontal mata duas mulheres"

Público:

- "Aluguer de carros online gera mais de 800 queixas em seis meses"

- "Amas denunciam pressões para não integrarem quadro da Segurança Social"

- "UE e EUA vão negociar comércio com menos taxas e sem barreiras"

- "Descoberta em Marte - Lago de água líquida tem 20 quilómetros de diâmetro"

- "Amanhã é o dia do maior eclipse da Lua deste século"

- "Socorristas fazem buscas casa a casa na Grécia"

- "Programa mais reduzido põe formação dos alunos em risco"

- "João Pina (fotógrafo) - 'As pessoas acreditam mais ao verem do que ao lerem'"

- "Proposta para descentralizar pode chegar ao tribunal"

Jornal de Notícias:

- "CP à beira da rutura gera milhares de reclamações"

- "Inferno de cinzas - Relatos do drama dos incêndios na Grécia. Número de vítimas não para de crescer"

- "Concursos para limpeza das matas têm vagas mas são poucos os candidatos"

- "Falsos peregrinos fazem assalto com sequestro em igreja de Ponte de Lima"

- "Sinistralidade - Três mortos nas estradas do Norte e Centro"

- "Guimarães - Condenado por desviar 337 mil euros a idosos"

- "Mick Jagger - Uma estrela a brilhar há 75 anos"

- "Militão no F.C. Porto por quatro milhões"

- "Entrevista a Bruno de Carvalho - 'A minha família permite-me aguentar tudo'"

- "Marte ganha esperança de vida com lago de água salgada"

Jornal i:

- "Comissões nos levantamentos ATM. SIBS garante que nunca recebeu qualquer pedido da Euronet"

- "Governo só quer gastar 180 milhões de euros com professores"

- "Vem aí o maior eclipse lunar do século. Em Portugal é total"

- "Hoje é dia dos Avós. Saiba como é ser avó aos 40"

- "Ruínas do sanatório Grandella, em Loures, estão à venda. Conheça a história do edifício projetado pelo famoso maçon"

- "Há água líquida em Marte"

Negócios:

- "Bancos vão descontar já juros negativos na prestação"

- "O plano de Miguel Maya para o BCP em cinco eixos"

- "Contratação pública - Gastos com obras, bens e serviços com subida de 25%"

- "Francisco Carvalho Martins, CEO do grupo Portugália - 'Não pomos a hipótese de perder a corrida à Comporta'"

- "Impostos - Casais com filhos e salários médios são mais penalizados na União Europeia"

- "Professores - Porque é que as contas do Governo e dos sindicatos não batem certo"

- "Ferrovia - Ministério garante financiamento de 50 milhões para a linha de Cascais"

Visão:

- "Comporta, paraíso clandestino - Já há 10 arguidos nas investigações às mais de 100 mil obras ilegais que transformaram uma zona de antigas cabanas num condomínio de mansões de luxo"

- "Costa e Rio - A história de uma aproximação"

- "Espaço - Porque vamos voltar à Lua"

Sábado:

- "A eleição secreta de Cláudia Azevedo : A escolha da filha de Belmiro de Azevedo para liderar um dos maiores grupos portugueses demorou sete meses sem que se soubesse de nada"

Record:

- "Badelj avança: Leões desejam ter médio croata na apresentação aos sócios já no sábado"

- "Benfica: Vieira acelera Gabriel"

- "FC Porto: Mbemba para 5 semanas"

- "Dragões também pedem indemnização ao Benfica"

- "Sub19: Miúdos à procura de nova final"

- "Liga Europa: Sete horas de viagem e muita confiança"

- "Ricardinho e Falcão enfrentam Benfica e Sporting"

A Bola:

- "Badelj já não foge: Médio croata esperado em Lisboa nas próximas horas para assinar pelo Sporting"

- "Cintra quer indemnização de Euro100 milhões por Gelson"

- "Benfica: Gabriel está mais perto"

- "Águias preocupadas com novo regulamento de segurança nos estádios"

- "FC Porto: Mbemba é baixa para a Supertaça"

- "Sub-19: Geração de ouro tenta nova final"

- "Liga Europa: Vila-condenses entram em ação"

O Jogo:

- "Defesa volta à estaca zero: Reforço Mbemba lesionou-se ao segundo dia de treinos"

- "Sporting: Badelj seguro por 4 MEuro"

- "Jagiellonia-Rio Ave: Europa arranca hoje"

- "Benfica: 'Clube é popular nos EUA', organizador internacional Champions Cup coloca águias no top"

- "FC Porto: Corona ao sprint"

Com LUSA.