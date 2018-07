Hoje nos jornais

Títulos da imprensa de hoje:

Correio da Manhã:

- "160 casais esperam doação de esperma"

- "Robles atrasa declaração de obras"

- "Portugal campeão da Europa sub-19"

- "Ronaldo em Itália, sob fortes medidas de segurança"

- "Crimes contra idosos ficam sem castigo"

- "CP só tem metade dos comboios disponíveis"

- "Caminha: Agressão brutal deixa jovem em estado grave"

- "TV pública paga mais de 111 mil horas extra"

- "Incêndios: Vítimas revoltadas com abandono do Estado"

Público:

- "Algarve precisava de 67 médicos no Verão mas não chegou nenhum"

- "Final épica dá título europeu aos sub-19 portugueses"

- "Só três das 29 universidades têm creches a funcionar"

- "O que Caetano aprendeu com os filhos 'não tem nome nem preço'"

- "'Economia de biscates tem de dar dignidade aos empregos'"

- "Eleições no Zimbabwe abrem caminho à mudança"

- "João Jardim brilhou, mas deixou o palco para Rui Rio"

- "Cartografia científica: A história da teoria da terra redonda"

- "Bispo Carlos Azevedo: 'O poder é necessário e é um serviço"

Jornal i:

- "Associação de proprietários diz que Ricardo Robles promove o alojamento local"

- "Luís Fazenda, fundador e dirigente do BE, ao i: 'O bloco tem de fazer uma reflexão e tirar conclusões'"

- "Proteção Civil cobra a munícipes para destruir ninhos de vespa-asiática"

- "José Maria Ricciardi avisa presidente do Sporting: 'É preciso ganhar'"

-"Riu Rio quer multiplicação de 'Albertos João' Jardim"

- "Herdade da Comporta: Venda volta a sofrer impasse até setembro"

- "O verão chega esta semana: Conheça as 10 melhores praias do país"

Jornal de Notícias:

- "Disparam mortes de condutores com álcool no sangue"

- "Super 19: Triunfo épico sobre a Itália vale primeiro título europeu à seleção de Hélio Sousa"

- "Maioria dos patrões garante que continua a ser fácil despedir"

- "Reconstruir a Síria a partir de Guimarães"

- "Leonardo Jardim: 'Pinto da Costa valorizou-me'"

- "CR7: Chegada a Turim dá à Juve cinco milhões de novos seguidores nas redes sociais"

- "Gondomar: Hospital da Cruz Vermelha com 40 camas e ambulatório"

- "Gerês: Sinalética reforçada para travar acidentes"

Negócios:

- "ANA tem de fazer mais estudos sobre o Montijo"

- "Nível de vida desce 14% com guerra comercial"

- "CGD obrigada a fazer corte mais agressivo do malparado"

- "Investidor privado: Saiba quanto cobram os bancos nas principais contas"

- "Indústria: Futuro da DAI nas mãos do presidente da Liga de Futebol"

- "Segurança Social: Espanha quer pais e mães com licenças iguais. E Portugal?"

- "Orçamento: Já há acordo para baixar IVA da eletricidade em 2019"

- "Francisco Horta e Costa, diretor-geral da CBRE: 'Há uma base sólida no preço das casas'"

A Bola:

- "São de ouro - Geração maravilha faz de Portugal campeão europeu de sub-19 pela primeira vez"

- "'Feito histórico e motivo de orgulho'

- Hélio Sousa"- "João Filipe e Trincão (cinco golos) foram os melhores marcadores da prova"

O Jogo:

- "Ouro ao minuto Éder"- "O título que fugia foi arrancado numa final com prolongamento e golo decisivo aos 109´"

- "Sporting: Bataglia vai ganhar mais do dobro"

- "Ricciardi avança com candidatura: 'Estou-me nas tintas que me achem croquete"

- "Favilli desejado a título definitivo"

- "Benfica: Rennes quer 20MEuro por Siliki"

Record:

- "Putos de ouro"- "Foi preciso usar... Martelo para sermos campeões da Europa"

- "Sporting: Ricciardi candidato - 'Não permitirei que o clube deixe de ser maioritário na SAD'"

- "Benfica: Vitória prepara Conti a titular"

- "Benfica: Treinador sabe que pode perder Rúben Dias para o Lyon"

- "Aí está a Ronaldomania. CR7 provocou euforia à chegada a Turim"

- "FC Porto: Poucas vagas na lista para a UEFA - Champions condiciona reforços"

- "Álvaro Braga Júnior - 'Boavista procura subir degrau a degrau'"

- "Volta a França: Geraint Thomas vencedor"

