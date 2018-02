Reportagem Especial: "Olha o carteiro!"

Este sábado no Jornal da Noite

Esta semana, a administração veio dizer que para 19 destas 22 lojas vão existir alternativas através da abertura de novos postos, naquele que será um modelo de negócio diferente. Pretendem fazer parcerias com entidades locais, comércio, ou juntas de freguesia para continuar a assegurar o serviço. Assim sendo, a empresa diz que serão apenas 3 as lojas a encerrar sem que seja oferecida uma alternativa.

As populações contestam a medida por considerarem que os novos postos de correios não asseguram o mesmo serviço que as lojas. Os sindicatos e a comissão de trabalhadores também se opõem acusando a empresa de levar a cabo uma restruturação economicista.

Os CTT garantem que continuam a assegurar a proximidade às populações e o serviço e correio postal, e que esta restruturação não põe em causa nenhum posto de trabalho.

Certo é que das 22 anunciadas para fechar até ao final do primeiro trimestre do ano, 10 já encerraram, e as outras aguardam igual destino.



