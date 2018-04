Reportagem Especial "Destino Superior"

Sábado no Jornal da Noite

São 70 as nacionalidade que ali convivem. A maior comunidade é africana seguida dos brasileiros.

A boa reputação dos seus cursos, em rankings internacionais, e a qualidade de vida da região, a baixo custo, transformaram o campus académico do IPB numa espécie de centro cosmopolita com grande impacto na vida da pequena cidade do Interior, quer a nível social quer económico.

A grande aposta na internacionalização resulta da dificuldade em captar alunos nacionais para esta zona do Interior.

Para atingir esse objetivo o IPB desenvolveu uma estratégia assente em projetos de mobilidade de estudantes, dupla diplomação e protocolos com universidades e Câmaras estrangeiras.

