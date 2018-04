Nos hospitais da Guiné falta quase tudo: os médicos especialistas contam-se pelos dedos da mão - há apenas clínicos gerais que mal acabam os cursos começam a trabalhar muitas vezes sem ganhar ordenado. Não há dia em que não falte a luz ou a água e os medicamentos utilizados nos hospitais são pagos pelos doentes. Uma bolsa de sangue pode custar a um familiar de alguém internado cerca de 70 euros - o ordenado mínimo é de 114 euros.

É neste contexto difícil que o Instituto Ricardo Jorge está na Guiné, com a missão de apoiar o laboratório de saúde pública guineense no diagnóstico de doenças como a malária, o sarampo, a febre-amarela ou a tuberculose que tantas mortes provocam no país. Análises simples e mais complicadas mas que se fazem em quase todo o mundo há vários anos. Na Guiné, nenhum hospital tem laboratório de microbiologia para detetar bactérias ou vírus. O único local onde essas análises se fazem é em Bissau, no laboratório de saúde pública, ao qual diariamente acorrem guineenses vindos de todo o país.

“Ensaio sobre a Saúde na Guiné-Bissau” é uma Grande Reportagem para ver, dia 1 de Maio, no Jornal da Noite da SIC