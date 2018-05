"O Mal Entendido: as doenças a que chamamos cancro"

Hoje no Jornal da Noite

A SIC procura respostas para as grandes perguntas sobre cancro em cinco Grandes Reportagens. "O Mal Entendido: as doenças a que chamamos cancro" é um trabalho de Miriam Alves, Rogério Esteves, Rui Berton e Diana Matias, com grafismo de Paulo Alves e Rui Aranha e ilustrações de António Jorge Gonçalves.

Hoje no Jornal da Noite da SIC