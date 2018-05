O Mal Entendido: as doenças a que chamamos cancro

Capítulo 1 - "Não há doenças, há doentes"

O primeiro capítulo cruza duas viagens: a viagem da ciência e da medicina até às mais recentes conquistas da imunooncologia, que passam por apetrechar o sistema imunitário de cada doente para combater o seu próprio tumor. E a viagem pessoal de Luís Mendes, que recebeu um diagnóstico de mieloma múltiplo aos 35 anos. Conduzidos por quem vive a doença, por quem a trata e por quem a investiga, procuramos respostas para as grandes perguntas sobre a doença que mais tem aumentado em todo o mundo: o que é o cancro? Qual é a importância da relação entre médico e doente? Como se lida com a notícia e com a incerteza? Que caminhos se trilham nos laboratórios? O que podemos fazer, enquanto sociedade, para reduzir o enorme impacto da doença oncológica?

Capítulo 2 - "Os números"

Ao longo dos últimos meses, uma equipa de reportagem da SIC procurou respostas para as grandes perguntas sobre cancro, a doença que mais tem aumentado no mundo. O que é o cancro? Como se lida com a notícia e com a incerteza? Que caminhos se trilham nos laboratórios? Quais são os novos tratamentos? O que podemos fazer, enquanto sociedade, para reduzir o enorme impacto da doença oncológica?

No segundo capítulo deste conjunto de cinco grandes reportagens dedicamo-nos aos números: como se explica o aumento da incidência? Como se prepara o país para dar resposta ao aumento de doentes? Como enfrentar a escalada de preços dos novos medicamentos? Como garantir que todos teremos acesso aos melhores tratamentos? Como garantir que as promessas revolucionárias do tratamento personalizado do cancro não nos conduzem, no reverso da medalha, a uma medicina para os que podem ter acesso a tudo e outra para os que não podem ter acesso a tudo?