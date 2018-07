"O Mal Entendido: as doenças a que chamamos cancro" - capítulo 4 "Investigação: os maratonistas"

"Investigação: Os Maratonistas" é o quarto capítulo de uma série de cinco Grandes Reportagens que procuram respostas para as grandes perguntas sobre cancro.

Na próxima década, metade da população portuguesa terá uma doença oncológica. Mas o cancro será, cada vez menos, uma doença mortal. A medicina e a ciência avançam no diagnóstico, no tratamento e na prevenção. Se aplicássemos o que já sabemos sobre prevenção e diagnóstico precoce, a mortalidade por cancro reduziria mais de 50%. Entender melhor as muitas doenças a que chamamos cancro é um ponto de partida.

"O Mal Entendido: As doenças a que chamamos cancro" é um trabalho de Miriam Alves, Rogério Esteves, Rui Berton e Diana Matias, com grafismo de Paulo Alves e Rui Aranha e ilustrações de António Jorge Gonçalves.