Último capítulo de "O Mal Entendido: as doenças a que chamamos de cancro" dedicado à prevenção

Este é o quinto e últiimo episódio da série de Grandes Reportagens que procuraram respostas para as grandes perguntas sobre a doença que mais tem aumentado em todo o mundo. O que é o cancro? Qual é a importância da relação entre médico e doente? Como se lida com a notícia e com a incerteza? Que caminhos se trilham nos laboratórios? Como enfrentar a escalada de preços dos novos medicamentos? Como garantir que todos teremos acesso aos melhores tratamentos? O que sabemos já sobre prevenção? O que podemos fazer, enquanto sociedade, para reduzir o enorme impacto da doença oncológica?

"O Mal Entendido: as doenças a que chamamos cancro" é um trabalho de Miriam Alves, Rogério Esteves, Rui Berton e Diana Matias, com grafismo de Paulo Alves e Rui Aranha e ilustrações de António Jorge Gonçalves