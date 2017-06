Cyberbullying, sexting ou Revenge Porn. Como o projeto Internet Segura combate os riscos online

Sofia Rasgado, responsável de coordenação do Centro Internet Segura, sublinha à SIC a importância que os tablets e smartphones têm tido no desenvolvimento das novas tecnologias junto dos jovens e das crianças.

Fala-se de riscos e não de perigos, entre os quais o Cyberbullying, sexting ou Revenge Porn. No Centro Internet Segura exista uma linha, anónima e confidencial, para se fazer denúncias. Basta ligar para o 800 200 212.

No último ano foram já feitas, de acordo com Pedro Marques, Gestor de Recursos do Centro Internet Segura, 1800 denúncias, essencialmente questões relacionadas com pornografia infantil.

Existe ainda a linha Internet Segura, o 800 219 090. Tem por base um serviço de atendimento telefónico e online de público em geral, sobre questões relacionadas com o uso de tecnologias em linha, como explica Pedro Marques, gestor de Recursos do Centro Internet Segura.