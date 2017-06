"Os jovens acham que nada lhes vai acontecer"

Têm saído destes laboratórios académicos estudos aprofundados que mostram de forma clara que os mais novos entram cada vez mais cedo no mundo online, através de tablets e de smartphones, reforçando-se a ideia de portabilidade do virtual. Há vários riscos, sendo que os académicos sublinham também as oportunidades online.

Cristina Ponte, investigadora Universidade Nova de Lisboa, e uma das coordenadoras do projeto EU Kids Online, mostra como as crianças portuguesas têm uma presença forte nas redes sociais.

A dependência é um dos sintomas mais assinalados pela psicologia, quando analisa a relação dos jovens com a internet. Isto numa altura em que o mundo online está disponível a qualquer hora e em qualquer lugar, através dos portáteis ou dos chamados telefones inteligentes.

Eduarda Ferreira, investigadora que faz parte da equipa do projeto EU Kids Online, sublinha a importância do risco na construção da identidade dos mais jovens. Chama a atenção para um detalhe em todo este contexto: há que aproveitar as novas tecnologias como ferramentas ao serviço do futuro dos jovens e crianças.