Jovem de Leiria vence International Ballet Competition

António Casalinho, de 15 anos, era o mais jovem da prova, que é considerada por alguns como as "olimpíadas da dança", e conquistou a medalha de ouro, tendo ainda sido distinguido com o prémio de bailarino mais promissor, o prémio do mais jovem na competição e ainda o Grand Prix Varna 2018, depois de apresentar o "Minkus 'Paquita' Variation from the Grand pas".

Numa nota de imprensa, o Conservatório anunciou que vai realizar, no dia 03 de agosto, pelas 18:30, no Teatro José Lúcio da Silva, uma gala em homenagem a António Casalinho, "considerado pela crítica internacional como o Cristiano Ronaldo do ballet".

"Esta homenagem será pelas conquistas na competição em Varna, na Bulgária", uma vez que "foi o primeiro português a chegar à final em 54 anos de história do concurso", refere a nota. A distinção precede o espetáculo do "Curso Internacional de Verão 2018" do Conservatório Internacional de Ballet e Dança Annarella Sánchez.

"É a prova que em Portugal podemos formar bailarinos", referiu a responsável pelo conservatório, Annarella Sánchez, na página oficial na eescola no Facebook, salientando que, "embora António Casalinho seja português e represente Portugal, a escola que ele leva é a cubana".

Annarella Sánchez lamentou que a sua escola não receba qualquer apoio do Estado, como o Conservatório Nacional de Lisboa. "Eu só tenho pais que pagam para que os filhos possam ter ensino de ballet, porque os professores não trabalham de graça. [Mas] posso dar-me por afortunada, assim como os nossos estudantes, porque temos alguns professores que trabalham por amor à camisola", declarou.

Prosseguindo, a responsável afirmou que António Casalinho foi acompanhado por dois professores nas duas primeiras provas e por Annarella Sánchez "na última semana".

"Portugal estava a ser representado por estudantes de nacionalidade japonesas que estudam no Conservatório Nacional de Lisboa e, para informação de todos, eles estavam sozinhos sem professores. Fiquei indignada", criticou.

António Casalinho já conquistou diversos prémios internacionais ao longo da sua ainda curta carreira, entre os quais o Youth American Grand Prix, de Nova Iorque. O Concurso Internacional de Ballet de Varna é uma competição bienal. A competição foi fundada em 1964 e posteriormente realizada em 1965 e 1966 e depois a cada dois anos a partir de 1968.

Lusa