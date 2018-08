Madonna lembra "lenda do fado"

"Tão sortuda por ter conhecido e ouvido e cantado com esta espantosa Lenda do Fado! Que descanse com os anjos", lê-se na legenda.

Em dezembro, a autora de "Like a Virgin", agora residente em Lisboa, já tinha partilhado um vídeo em que cantava "Can't help falling in love", de Elvis Presley, com Celeste Rodrigues.

O velório da fadista Celeste Rodrigues, que morreu na quarta-feira aos 95 anos, realiza-se hoje, a partir das 19:00, no Pátio da Galé, na Praça do Comércio, em Lisboa, disse à agência Lusa o neto, Diogo Varela Silva.

O funeral da fadista realiza-se na sexta-feira, a partir das 14:30, em direção ao cemitério dos Prazeres, onde será sepultada no panteão dos artistas, segundo a mesma fonte.

Celeste Rodrigues, nascida no Fundão, a 14 de março de 1923, morreu hoje, em Lisboa, e celebrizou fados como "A Lenda das Algas", "Fado das Queixas", "Noite de Inverno" e "Saudade vai-te embora", tendo, ao longo de uma carreira de 73 anos, pisado os mais diferentes palcos, desde as casas de fado em Lisboa, ao antigo Casino da Urca, no Rio de Janeiro, com a irmã Amália Rodrigues, do Teatro dos Campos Elísios, em Paris, ao Concertgebouw, em Amesterdão, ou ao Queen Elizabeth Hall, em Londres, entre outros.

