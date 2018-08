Novas aventuras de Tom Cruise

Foi em 1996 que Brian de Palma assinou a primeira versão cinematográfica da série televisiva “Missão Impossível”. Entretanto, chega esta semana o sexto episódio das aventuras do agente secreto Ethan Hunt, ainda e sempre interpretado por Tom Cruise. Com direcção de Christopher McQuarrie, “Missão Impossível: Fallout” é um dos grandes espectáculos do Verão.

Jonas Carpignano é um talento realizador italiano apostado em revitalizar a tradição realista do cinema do seu país. Agora, com “A Ciambra”, Carpignano propõe um retrato incisivo, profundamente dramático, de uma comunidade cigana da Calabria — uma ficção filmada como se fosse um documentário.

Em matéria de reposições, os clássicos do cinema francês continuam a ser um acontecimento fundamental da temporada. Esta semana, os destaques vão para um dos mais lendários títulos de Jean Renoir, o melodrama “Helena e os Homens” (1956), com Ingrid Bergman, e “Fim de Semana no Ascensor” (1958), policial intimista de Louis Malle, com Jeanne Moreau no papel central e banda sonora de Miles Davis. Isto sem esquecer “A Mulher do Padeiro” (1938), de Marcel Pagnol, e “Aquela Loira” (1952), de Jacques Becker.

No Blu-ray, já podemos ver ou rever o magnífico “The Post”, drama político de Steven Spielberg sobre as tensões entre o jornal The Washington Post e a administração do presidente Richard Nixon no começo da década de 70 — com Meryl Streep e Tom Hanks.

* Banda sonora: “Fim de Semana no Ascensor” (1958), de Louis Malle

> “Nuit sur les Champs-Elysées”, Miles Davis