"Love is here to stay" tem data de lançamento prevista para 14 de setembro e é uma homenagem a George e Ira Gershwin, os irmãos norte-americanos que compuseram e escreveram temas como "Do it Again".

Tony Bennett e Diana Krall conhecem-se há mais de 20 anos e já gravaram duetos mas este é o primeiro disco que editam juntos.