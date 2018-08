O filme já tinha recebido o prémio especial do júri na secção "Un Certain Regard" no Festival de Cannes. Em Lima, venceu ainda a distinção para melhor fotografia.

"Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos" foi filmado numa aldeia indígena, no interior do Brasil, ao longo de nove meses.

A estreia em Portugal está prevista para o primeiro trimestre de 2019.